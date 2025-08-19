13 українських стартапів отримали фінансування від УФС на $475 000

4-6 серпня відбулися фінальні пітч-дні у межах грантової програми УФС за підтримки UMAEF для українських стартапів на стадіях pre-seed та seed

Про це повідомила пресслужба УФС.

Команди пітчили свої проєкти перед конкурсним журі, змагаючись за фінансування на суму $25 000 та $50 000.

За підсумками пітчингів гранти для розвитку власних інновацій отримали 13 стартапів.

7 стартапів отримали гранти у розмірі $25 000:

SYLA

JobAtlas

Embraces

ReSelpMe

Світанок

Romtos

ReMind

6 стартапів отримали гранти у розмірі $50 000:

VITA325

Просте ЗНО

LeadForceTalent

Cerco.ai

Josti

Dots Platform

«Програма дала українським стартапам змогу представити свої інноваційні розробки експертному журі та отримати безповоротне фінансування на підкорення нових горизонтів», — зазначили в УФС.

Переглянути записи Pitch Days можна на YouTube-каналі:

Перший день пітчингів 4 серпня

день пітчингів 4 серпня Другий день пітчингів 5 серпня

день пітчингів 5 серпня Третій день пітчингів 6 серпня

«Зазначаємо, що пітч-дні 4, 5 і 6 серпня стали фінальними в межах грантової програми Українського фонду стартапів за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF). Вітаємо переможців та продовжуємо працювати на підсилення української інноваційної екосистеми! Найближчим часом повернемося до вас з новими грантовими можливостями», — резюмували в УФС.

