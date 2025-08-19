13 українських стартапів отримали фінансування від УФС на $475 000

4-6 серпня відбулися фінальні пітч-дні у межах грантової програми УФС за підтримки UMAEF для українських стартапів на стадіях pre-seed та seed
Про це повідомила пресслужба УФС.
Команди пітчили свої проєкти перед конкурсним журі, змагаючись за фінансування на суму $25 000 та $50 000.
За підсумками пітчингів гранти для розвитку власних інновацій отримали 13 стартапів.
7 стартапів отримали гранти у розмірі $25 000:
- SYLA
- JobAtlas
- Embraces
- ReSelpMe
- Світанок
- Romtos
- ReMind
6 стартапів отримали гранти у розмірі $50 000:
- VITA325
- Просте ЗНО
- LeadForceTalent
- Cerco.ai
- Josti
- Dots Platform
«Програма дала українським стартапам змогу представити свої інноваційні розробки експертному журі та отримати безповоротне фінансування на підкорення нових горизонтів», — зазначили в УФС.
Переглянути записи Pitch Days можна на YouTube-каналі:
- Перший день пітчингів 4 серпня
- Другий день пітчингів 5 серпня
- Третій день пітчингів 6 серпня
«Зазначаємо, що пітч-дні 4, 5 і 6 серпня стали фінальними в межах грантової програми Українського фонду стартапів за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF). Вітаємо переможців та продовжуємо працювати на підсилення української інноваційної екосистеми! Найближчим часом повернемося до вас з новими грантовими можливостями», — резюмували в УФС.
