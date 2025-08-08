Які стартапи залучили найбільше інвестицій за підтримки УФС

З 2019 року Український фонд стартапів (УФС) підтримав понад 300 проєктів. Деякі з них — уже залучили мільйони доларів інвестицій

«Українські стартапи зростають і масштабуються навіть попри війну. Вони створюють робочі місця, залучають зовнішні інвестиції та посилюють нашу економіку. Це важливий крок до втілення нашої стратегії інновацій WINWIN 2030 та переходу України до інноваційної економіки», — написав перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Він додав, що підтримка Українського фонду стартапів — один із ключових драйверів зростання українських компаній. З 2019 року фонд допомагає українським інноваторам грантами, менторськими програмами, воркшопами та представленням на глобальних виставках.

Цікаве по темі: Український стартап залучив $700 000

Результат — мільйони інвестицій в українські компанії:

Liki24 — український маркетплейс для замовлення й доставки ліків. Спрощує доступ до медикаментів, об’єднуючи аптеки, логістику та користувачів в одному сервісі. Залучив $16 млн зовнішніх інвестицій, отримавши оцінку $50 млн;

Esper Bionics — розробляють біонічні протези нового покоління з хмарним сервісом, що адаптується до звичок користувача. Залучили понад $10 млн зовнішніх інвестицій — технологією вже цікавиться весь світ;

Deus Robotics — роботи для автоматизації складів — технологія, яка масштабується в Європі та США. Українські розробники залучили $6,6+ млн зовнішніх інвестицій;

Haiqu — розробляють програмне забезпечення, яке підвищує ефективність квантових комп’ютерів. Це дає змогу використовувати квантові обчислення в реальних завданнях уже зараз. Стартап залучив $4 млн зовнішніх інвестицій;

Releaf Paper — виробляють екологічний папір з опалого листя. Стартап залучив понад $3 млн зовнішніх інвестицій, а оцінка компанії перевищує €20 млн;

ComeBack Mobility — створили розумні сенсори для милиць, які відстежують навантаження на ногу під час реабілітації. Це допомагає пацієнтам відновлюватися швидше й без ускладнень. Стартап залучив $2,9 млн зовнішніх інвестицій;

Let’s Data — ШІ-платформа для боротьби з ІПСО та фейками. Стартап залучив понад $1,8 млн зовнішніх інвестицій.

«Українські стартапи — це драйвери змін і майбутнього України. Пишаємося успіхами компаній та продовжуємо розвивати екосистему інноваторів», — додав Федоров.

