Український стартап залучив $700 000

Українська B2B SaaS-платформа Crosscheck оголосила про завершення pre-seed раунду з загальним обсягом інвестицій $700 000

Раунд відкрив естонський янгол-інвестор Indrek Kasela після Lift99 Founders Day. Пізніше до фінансування долучилися фонд Dnipro.vc зі Сан-Франциско, український інвестор Антон Борзов, київський венчурний фонд Vesna Capital, бізнес-ангел Bas Godska та швейцарський фонд Tenity, який очолив раунд.

Серед інших інвесторів також Свят Святненко, засновник Mission Possible.

Фандрейзинг стартував навесні 2024 року, коли команда презентувала продукт на сцені Latitude59 та демо-дні від Mission Possible. Перші інтереси з боку інвесторів почали зʼявлятися ще в грудні, однак перший значний переказ від лід-інвестора Tenity надійшов лише у березні 2025 року — вже перед тим, як засновник компанії переїхав до Нью-Йорка.

За словами фаундера, щоб закрити раунд, команда провела понад 120 зустрічей з потенційними інвесторами та отримала понад 90 відмов.

Нещодавно Crosscheck став членом австрійської некомерційної організації Donau Soja — найбільшої в Європі ініціативи з підтримки виробництва сої без ГМО та без вирубки лісів. Donau Soja обʼєднує 330 організацій у 33 країнах, підтримує сертифіковану мережу з 9000 фермерів, 200 збирачів, 14 подрібнювачів та 37 переробників.

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Crosscheck — це рішення для бізнесу, що дозволяє автоматизувати підготовку до сертифікаційних аудитів. Платформа розроблена як інструмент для аграрних та енергетичних компаній, а згодом розширилася й на аудиторів, сертифікаційні органи та консультантів, які готують відповідну документацію.

Сервіс дозволяє генерувати звіти у 5–10 разів швидше, значно знижуючи ризик помилок і прискорюючи проходження аудитів. Серед користувачів вже є чотири корпоративні клієнти та 15 платних акаунтів, включно з аудиторами таких глобальних гравців, як SGS, Control Union, TÜV та Dekra.

Наразі команда стартапу складається з пʼяти фахівців і зосереджена на швидкому тестуванні нових гіпотез, покращенні продукту та запуску нових функцій. У планах — найм досвідченого інженера та спеціаліста з go-to-market та продажів. Команда планує залишатися компактною (до 8 осіб) щонайменше до наступного раунду.

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Джерело: Вектор.