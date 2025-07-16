Українські ШІ-стартапи можуть отримати гранти від Міноборони

Міністерство оборони України оголосило про старт програми K4 Startup Studio, спрямованої на розвиток військових стартапів зі штучним інтелектом (ШІ)

Мета програми — створювати технологічні рішення, що забезпечать перевагу на полі бою.

K4 — це новий формат взаємодії держави з інноваційною спільнотою. Програма об’єднує розробників, військових експертів і менторів світового рівня задля спільної роботи над оборонними розробками.

Міноборони визначило чотири ключові виклики, які напряму відповідають на потреби війська. Саме за цими напрямами команди й подаватимуть свої рішення. Водночас учасники можуть запропонувати власні ідеї у сфері застосування штучного інтелекту для оборони.

Відбір проходитиме у кілька етапів. До участі в програмі оберуть до 10 команд, а чотири з них отримають гранти — по $250 000 на розробку своїх технологій. Оцінювання відбуватиметься двічі — за участі спеціально створеного Грантового комітету, до якого входять військові експерти та користувачі, що вже працюють з новітніми технологіями безпосередньо на фронті.

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Кожна команда спершу пройде 4-місячну програму інтенсивного розвитку: менторство від провідних українських і світових експертів, бойове тестування своїх рішень і зворотний зв’язок безпосередньо від військових. Після цього — 6 місяців індивідуального супроводу, який має завершитися залученням інвестицій та/або укладенням державного контракту на закупівлю.

Модель K4 Startup Studio створена на основі найкращих практик акселераторів. Головна перевага для стартапів — прямий зв’язок з кінцевим користувачем і можливість масштабувати свої рішення в реальну систему оборони. Для інвесторів — швидкий доступ до технологій, протестованих в умовах війни.

«В Україні штучний інтелект уже проходить бойове випробування. Ми не просто адаптуємося – ми задаємо тренди. Ми маємо реальні приклади ефективного застосування ШІ в бойових умовах — саме тому віримо в цей напрям і залучаємо партнерів до інвестування в українські розробки. K4 — це програма для тих, хто готовий перетворити свій код на зброю в руках наших захисників», — зазначає Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, трансформацій і цифровізації.

Подати заявку можна до 15 серпня 2025 року на сайті k4.mod.gov.ua.

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Джерело: Міноборони.