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Мінекономіки запустило програму грантів на навчання для молодих підприємців

14.07.2025 10:10
Микола Деркач

Молодь, яка отримала грант на розвиток власної справи від держави, має можливість взяти участь у програмі фінансування професійного навчання

Мінекономіки запустило програму грантів на навчання для молодих підприємців

Фото: freepik.com

Про це йдеться у матеріалі Мінекономіки.

Зазначається, що міжнародна гуманітарна організація CORE Response в Україні фінансуватиме навчальні програми, курси або тренінги, спрямовані на покращення професійних навичок молодих підприємців. Підписання Меморандуму про співпрацю, в рамках якого реалізується програма, відбулось під час Ukraine Recovery Conference 2025 за участі Міністерства економіки України, CORE та Ощадбанку.

Підприємці самостійно обиратимуть сертифіковані навчальні програми, курси або тренінги, спрямовані на покращення їхніх професійних навичок. Для того, щоб стати кандидатом на участь в програмі, молоді підприємці мають пройти опитування та подати заявку. Обов’язкові критерії для участі в програмі:

  • отриманий грант від Міністерства економіки України на розвиток бізнесу в рамках програми «Власна справа»;
  • вік 18-35 років.

У рамках програми учасники зможуть отримати оплату за майбутнє або відшкодування за вже пройдене професійне навчання. Таким чином CORE має на меті підтримати молодих українських підприємців, в першу чергу — ВПО та постраждалих від збройної агресії проти України. Детальні умови участі у програмі будуть оголошені на сайтах та у соцмережах партнерів.

«Молоді підприємці — це майбутнє економіки країни. Вони сповнені ентузіазму, креативності й бажання відкрити власну справу. Працюючи в умовах невизначеності, пов’язаних з війною, з перебоями в електропостачанні та постачанні, українська молодь не тільки продовжує вести бізнес, а й шукає можливості розвитку. Брак професійних навичок і знань стоїть на шляху такого розвитку. Саме тому CORE ініціювала програму підтримки молодих підприємців шляхом оплати їх професійного навчання. Ми впевнені, що це не просто допомога, а інвестиція у розвиток української економіки», — підкреслює виконавча директорка CORE в Україні Ліана Хоровицька.

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«Дякуємо партнерам з Міністерства економіки України та CORE за те, що долучили Ощад до цієї важливої соціальної ініціативи. Навчальний компонент для підтримки бізнесу важливий для нас і ми завжди приділяємо йому велику увагу. Особливо це критично для молодих підприємців, які вже досягли певного рівня розвитку своїх компаній і отримали грант, проте все ще потребують порад більш досвідчених колег та менторів. Окрім іншого, наявність подібних ініціатив важлива для того, щоб мотивувати молодь залишатися в Україні та брати відповідальність за її подальшу долю», — зауважила членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за мікро-, малий та середній бізнес, Наталя Буткова-Вітвіцька.

Програма реалізується за фінансування Міжнародної гуманітарної організації CORE Response в Україні та за підтримки Міністерства економіки України та акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органи
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