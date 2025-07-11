Український стартап Headway залучив інвестиції від Bullhound Capital

Headway Inc, український розробник застосунків для мікронавчання, залучив інвестиції від Bullhound Capital. Це перше зовнішнє фінансування в історії Headway, і воно стало найбільшим вкладенням фонду Bullhound, який вже реалізував вісім інвестиційних угод

Сума угоди не розкривається. Headway був створений у межах продуктової екосистеми Genesis. На старт компанії витратили менш як $5 млн, пише Forbes з посиланням на пресреліз компанії.

Bullhound Capital — інвестиційна компанія з понад €1 млрд активів під управлінням, у портфелі якої такі компанії, як Spotify, Slack і Klarna.

За даними Headway, загальна кількість завантажень усіх застосунків компанії перевищила 150 мільйонів станом на квітень 2025 року — удвічі більше, ніж у листопаді 2023-го. Виторг Headway у 2023 році міг перевищити $100 млн, однак сама компанія не підтверджує ці дані. Актуальні фінансові показники не розголошуються.

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Серед продуктів Headway — однойменний застосунок із короткими переказами книжок, а також Impulse, спрямований на тренування когнітивних навичок, і Nibble, що пропонує мінікурси з мистецтва, математики та фінансової грамотності. Крім того, команда працює над запуском ще двох нових продуктів.

Залучені інвестиції Headway планує спрямувати на масштабування наявних рішень, запуск нових застосунків, розвиток команди, інтеграцію ШІ, а також на консолідацію позицій на глобальному ринку.

«Це частина нашої стратегії залучення топових міжнародних інституційних інвесторів», — прокоментував CEO компанії Антон Павловський.

У квітні 2025 року компанія провела ребрендинг, оновивши логотип і перейшовши до нового позиціювання під назвою Headway Inc. На візуальних носіях бренд скорочено до HI. Цей крок — частина підготовки до IPO, яке Headway планує здійснити до кінця 2027 року. Як зазначав Павловський, мета — забезпечити доступ до масштабного й доступного капіталу для подальшого розвитку.

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