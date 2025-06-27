close-btn
PaySpaceMagazine

Два українські стартапи увійшли до світового топу WEF

27.06.2025 18:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

Дві компанії, засновані українцями, — Haiqu і Respeecher — увійшли до переліку 100 найперспективніших технологічних стартапів світу за версією Всесвітнього економічного форуму (World Economic Forum, WEF). Їх визнали одними з лідерів інновацій у галузі передових технологій

Два українські стартапи увійшли до світового топу WEF

Два українські стартапи увійшли до світового топу WEF Фото: freepik.com

Відповідну інформацію оприлюднено у презентаційних матеріалах WEF, пише «Економічна правда».

Щороку організація формує новий список зі 100 компаній з різних куточків світу, які отримують статус «технологічних піонерів» на два роки. Це звання відкриває доступ до ключових дискусій на глобальному рівні, участі в заходах WEF та можливості впливати на формування міжнародної технологічної політики.

У цьогорічному списку, який об’єднує представників із 28 країн, опинилися дві компанії, пов’язані з Україною. Перша — це американо-український стартап Haiqu, який спеціалізується на створенні програмного забезпечення для підвищення ефективності квантових комп’ютерів. Друга — Respeecher, відомий розробкою рішень на основі штучного інтелекту для відтворення та зміни голосу.

Цікаве по темі: Українсько-британський стартап залучив $410 млн

«Пишаюся, що Haiqu опинився поруч із 5 іншими квантовими компаніями: Oxford Ionics, Equal1, LightSolver, eleQtron і Quobly. Поки ці команди фокусуються на квантовому хардвері, програмні рішення Haiqu допомагають розкрити повний потенціал квантових комп’ютерів і наблизити запуск корисних алгоритмів», — зазначив співзасновник Haiqu Микола Максименко.

У WEF також зазначили, що цьогорічний список «піонерів» формувався з урахуванням здатності компаній масштабувати свою діяльність з мінімальними ресурсами завдяки штучному інтелекту, а також їхнього внеску у вирішення глобальних викликів. Серед основних напрямків — новітні досягнення у сфері робототехніки, просторового ШІ та доступних квантових обчислень.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українські стартапи отримають $10 млн від Google

Стартап із співзасновником українцем залучив $16 млн

Мінцифри та USF запустили Sandbox для ШІ- та блокчейн-стартапів

Рубрики: СтартапиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Українсько-британський стартап залучив $410 млн 26.06.2025

Українсько-британський стартап залучив $410 млн
Українські ветерани залучили 20 млн грн на розвиток бізнесу 26.06.2025

Українські ветерани залучили 20 млн грн на розвиток бізнесу
Українські стартапи презентували власні проєкти на NEXUS Luxembourg 2025 26.06.2025

Українські стартапи презентували власні проєкти на NEXUS Luxembourg 2025
Viva Technology 2025: чим вразила українська делегація 25.06.2025

Viva Technology 2025: чим вразила українська делегація
Українські стартапи презентували власні проєкти на VivaTech 2025 20.06.2025

Українські стартапи презентували власні проєкти на VivaTech 2025
Як розвивається українська стартап-екосистема: звіт GSER 2025 13.06.2025

Як розвивається українська стартап-екосистема: звіт GSER 2025
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
ТОП статей 18.06.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика

 Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
ТОП статей 16.06.2025

Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
Останні новини
Сьогодні  19:20

Чи досягне Біткоїн $120 000 — прогноз CryptoQuant

 Сьогодні  18:20

Два українські стартапи увійшли до світового топу WEF

 Сьогодні  17:20

Скільки б ви отримали, інвестувавши $10 000 в Ethereum 3 роки тому

 Сьогодні  16:20

Скільки авто, що підпадають під податок на розкіш, було ввезено в Україну в 2025 — Опендатабот

 Сьогодні  15:20

Microsoft більше не найдорожча компанія світу: хто став лідером

 Сьогодні  14:20

ЄБРР надасть Новій пошті €50 млн кредиту

 Сьогодні  13:20

Статки найзаможніших людей світу зросли на $6,5 трлн — Oxfam

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber