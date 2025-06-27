Два українські стартапи увійшли до світового топу WEF

Дві компанії, засновані українцями, — Haiqu і Respeecher — увійшли до переліку 100 найперспективніших технологічних стартапів світу за версією Всесвітнього економічного форуму (World Economic Forum, WEF). Їх визнали одними з лідерів інновацій у галузі передових технологій

Відповідну інформацію оприлюднено у презентаційних матеріалах WEF, пише «Економічна правда».

Щороку організація формує новий список зі 100 компаній з різних куточків світу, які отримують статус «технологічних піонерів» на два роки. Це звання відкриває доступ до ключових дискусій на глобальному рівні, участі в заходах WEF та можливості впливати на формування міжнародної технологічної політики.

У цьогорічному списку, який об’єднує представників із 28 країн, опинилися дві компанії, пов’язані з Україною. Перша — це американо-український стартап Haiqu, який спеціалізується на створенні програмного забезпечення для підвищення ефективності квантових комп’ютерів. Друга — Respeecher, відомий розробкою рішень на основі штучного інтелекту для відтворення та зміни голосу.

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«Пишаюся, що Haiqu опинився поруч із 5 іншими квантовими компаніями: Oxford Ionics, Equal1, LightSolver, eleQtron і Quobly. Поки ці команди фокусуються на квантовому хардвері, програмні рішення Haiqu допомагають розкрити повний потенціал квантових комп’ютерів і наблизити запуск корисних алгоритмів», — зазначив співзасновник Haiqu Микола Максименко.

У WEF також зазначили, що цьогорічний список «піонерів» формувався з урахуванням здатності компаній масштабувати свою діяльність з мінімальними ресурсами завдяки штучному інтелекту, а також їхнього внеску у вирішення глобальних викликів. Серед основних напрямків — новітні досягнення у сфері робототехніки, просторового ШІ та доступних квантових обчислень.

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