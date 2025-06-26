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Українсько-британський стартап залучив $410 млн

26.06.2025 18:10
Ольга Деркач
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Фінтех-стартап Carmoola із Лондона, до команди засновників якого входять українці, залучив £300 млн (приблизно $410,8) завдяки випуску цінних паперів, забезпечених активами (asset-backed securities, ABS)

Українсько-британський стартап залучив $410 млн

Українсько-британський стартап залучив $410 млн Фото: pexels.com

Як повідомляє AIN із посиланням на офіційну заяву компанії, угоду реалізовано у партнерстві з британським банком NatWest і інвестиційною фірмою Chenavari Investment Managers. Завдяки цьому обсягу залучених коштів сукупне фінансування проєкту сягнуло понад £540 млн.

Нові інвестиції Carmoola планує спрямувати на розширення масштабів діяльності та підвищення операційної ефективності.

Компанія реалізує модель прямого кредитування, що передбачає виключення посередників і автоматизацію процесу отримання автокредиту. За словами співзасновника та CEO стартапу Айдана Рашбі, це дозволяє зробити фінансування більш прозорим і доступним для кінцевих користувачів. Він наголосив, що залучене цього разу фінансування утричі збільшує кредитний потенціал компанії у порівнянні з попередніми інвестиційними раундами.

У NatWest підкреслили, що участь у цій угоді є свідченням довіри до бізнес-моделі Carmoola. Представники Chenavari, зі свого боку, вважають стартап перспективним у плані масштабування та розвитку.

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Хоча оцінка вартості Carmoola наразі не розголошується, раніше стартап уже привертав увагу низки венчурних інвесторів. Серед них — QED Investors, грецький фонд VentureFriends, InMotion Ventures (інвестпідрозділ Jaguar Land Rover), нью-йоркський інвестор AlleyCorp, а також український фонд u.ventures.

Компанія почала свою діяльність у 2022 році та вже встигла заявити про себе як про одного з найінноваційніших гравців на ринку споживчого автокредитування у Великій Британії.

Carmoola заснували Айден Рашбі, Емі Маккечні, а також українці Роман Сумніков і Ігор Гордійчук. Головний офіс компанії розташований у Лондоні, водночас велика частина інженерної команди працює з України.

Продукт компанії — це мобільний застосунок, який дає змогу користувачам швидко отримати автокредит, керувати виплатами за індивідуальним графіком і оплачувати автомобіль онлайн або безпосередньо в автосалоні за допомогою віртуальної банківської картки. За словами представників Carmoola, сервіс охоплює всі етапи процесу придбання авто — від перевірки технічного стану машини до фінансування її покупки.

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Рубрики: СтартапиГрошіІнвестиціїСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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