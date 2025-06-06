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Мінцифри та USF запустили Sandbox для ШІ- та блокчейн-стартапів

06.06.2025 10:10
Ольга Деркач
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Міністерство цифрової трансформації України та Український фонд стартапів (USF) запустили  Sandbox для тестування ШІ- та блокчейн-технологій

Мінцифри та USF запустили Sandbox для ШІ- та блокчейн-стартапів

Мінцифри та USF запустили Sandbox для ШІ- та блокчейн-стартапів Фото: freepik.com

Мета проєкту — допомагти масштабуватися високотехнологічним стартапам, йдеться в повідомленні Мінцфири в Telegram.

«Sandbox — перший державний простір, у якому стартапи зростатимуть за індивідуальною траєкторією з маленьких проєктів у нові українські єдинороги. Команди отримають повний аналіз продукту та рекомендації від топових юристів, бізнес-аналітиків і технічних експертів, як посилити проєкт та масштабувати інновації», — заявляють у Мінцифри.

Що дає Sandbox:

  • для стартапів — підтримка на кожному етапі та можливість посилити конкурентоспроможність, щоб залучати іноземні інвестиції всередину країни;
  • для держави — шанс знайти проривні рішення для підсилення держсектору та економіки країни. А найголовніше — сформувати ефективне законодавство у сфері ШІ та WEB3 з урахуванням досвіду і фідбеку стартапів.

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«В Україні працює 2 600+ стартапів, майже 20% з яких заснували під час повномасштабної війни. Технологіями українських техкомпаній користуються мільйони людей, і наша мета — створити найкраще у світі правове середовище для розвитку інновацій. Sandbox стимулює появу й масштабування ШІ- та блокчейн-компаній у ключових сферах життя — медицині, агросекторі, освіті й обороні, цифровій економіці та держуправлінні», — додали в Мінцифри.

Sandbox працюватиме на базі Українського фонду стартапів до кінця 2026-го як експериментальний проєкт. Після цього буде проведено аналіз ефективності, і за умови позитивного результату, Sandbox стане постійним інструментом підтримки інновацій.

Проєкт Sandbox реалізується Мінцифрою та Українським фондом стартапів за підтримки проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev.

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Рубрики: СтартапиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
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