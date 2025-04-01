5 продуктів зі штучним інтелектом, над якими працює Мінцифра

Команда Міністерства цифрової трансформації України інтегрувала штучний інтелект у низку державних сервісів. Деякі з цих продуктів уже змінюють спосіб взаємодії громадян з державою, а інші — запустяться найближчим часом

Про п’ять цікавих кейсів розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

АІ-чатбот Наталка

Уже працює та допомагає потенційним партнерам інтегрувати сервіси Дії. Чатбот обробляє базові запити, допомагає обрати сценарій інтеграції, а далі передає комунікацію реальній людині. Результати за 5 місяців: 2 300+ оброблених запитів, навантаження на менеджерів зменшилося на 30%.

AI-асистент у Дії

Скоро з’явиться на порталі Дія. Асистент допомагатиме обрати потрібну послугу під певну життєву ситуацію та відповідатиме на найпопулярніші запитання.

Читайте також: Мінцифри розробляє власний ШІ

АІ для генерації вакансій

Допомагає швидко сформувати структуровані описи вакансій. Також АІ може зробити вакансію більш креативною, наприклад, додати цікавий опис.

Цифрова експертиза нормативно-правових актів

Вже тестується командою Мінцифри. АІ допомагає юристам аналізувати нормативно-правові акти та завантажувати їх у систему. Результат: 35 % актів опрацьовується інструментами АІ за 72 годин.

AI-аналіз та переклад європейського законодавства

Аналізує європейське законодавство та порівнює його з українським. Це значно спрощує та пришвидшує гармонізацію, а це обов’язковий процес для Євроінтеграції.

«АІ допомагає державі працювати ефективніше та швидше, а українцям отримувати послуги прозоріше та без зайвих труднощів. А після запуску національної LLM АІ-інструментів стане ще більше», — наголосив Михайло Федоров.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Мінцифри та VISA розширюють співпрацю у сфері ШІ та кіберстійкості

Мінцифри запустило центр з ШІ та призначило керівника

OpenAI запустила свою найдорожчу ШІ-модель