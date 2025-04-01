close-btn
PaySpaceMagazine

5 продуктів зі штучним інтелектом, над якими працює Мінцифра

01.04.2025 19:50
Микола Деркач
Читати росiйською

Команда Міністерства цифрової трансформації України інтегрувала штучний інтелект у низку державних сервісів. Деякі з цих продуктів уже змінюють спосіб взаємодії громадян з державою, а інші — запустяться найближчим часом

5 продуктів зі штучним інтелектом, над якими працює Мінцифра

5 продуктів зі штучним інтелектом, над якими працює Мінцифра Фото: freepik.com

Про п’ять цікавих кейсів розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

  1. АІ-чатбот Наталка

Уже працює та допомагає потенційним партнерам інтегрувати сервіси Дії. Чатбот обробляє базові запити, допомагає обрати сценарій інтеграції, а далі передає комунікацію реальній людині. Результати за 5 місяців: 2 300+ оброблених запитів, навантаження на менеджерів зменшилося на 30%.

  1. AI-асистент у Дії

Скоро з’явиться на порталі Дія. Асистент допомагатиме обрати потрібну послугу під певну життєву ситуацію та відповідатиме на найпопулярніші запитання.

Читайте також: Мінцифри розробляє власний ШІ

  1. АІ для генерації вакансій

Допомагає швидко сформувати структуровані описи вакансій. Також АІ може зробити вакансію більш креативною, наприклад, додати цікавий опис.

  1. Цифрова експертиза нормативно-правових актів

Вже тестується командою Мінцифри. АІ допомагає юристам аналізувати нормативно-правові акти та завантажувати їх у систему. Результат: 35 % актів опрацьовується інструментами АІ за 72 годин.

  1. AI-аналіз та переклад європейського законодавства

Аналізує європейське законодавство та порівнює його з українським. Це значно спрощує та пришвидшує гармонізацію, а це обов’язковий процес для Євроінтеграції.

«АІ допомагає державі працювати ефективніше та швидше, а українцям отримувати послуги прозоріше та без зайвих труднощів. А після запуску національної LLM АІ-інструментів стане ще більше», — наголосив Михайло Федоров.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Мінцифри та VISA розширюють співпрацю у сфері ШІ та кіберстійкості

Мінцифри запустило центр з ШІ та призначило керівника

OpenAI запустила свою найдорожчу ШІ-модель

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
google news
Новини по темі
Штучний інтелект у корпоративних комунікаціях: можливості, виклики та вплив на репутацію 01.04.2025

Штучний інтелект у корпоративних комунікаціях: можливості, виклики та вплив на репутацію
NovaPay запустив новий сервіс 01.04.2025

NovaPay запустив новий сервіс
Binance додав підтримку Apple Pay та Google Pay для депозитів в євро 01.04.2025

Binance додав підтримку Apple Pay та Google Pay для депозитів в євро
Українські електронні підписи визнаватимуть у ЄС 31.03.2025

Українські електронні підписи визнаватимуть у ЄС
CorpLight від Ощадбанку: як цифрова платформа спрощує банківські операції для бізнесу 31.03.2025

CorpLight від Ощадбанку: як цифрова платформа спрощує банківські операції для бізнесу
Вимкнення веб-версії Raiffeisen Online: нова сторінка в цифровій безпеці та зручності для клієнтів Райффайзен Банку 31.03.2025

Вимкнення веб-версії Raiffeisen Online: нова сторінка в цифровій безпеці та зручності для клієнтів Райффайзен Банку
Вибір редакції
Всі
CorpLight від Ощадбанку: як цифрова платформа спрощує банківські операції для бізнесу
ТОП статей 31.03.2025

CorpLight від Ощадбанку: як цифрова платформа спрощує банківські операції для бізнесу

 Вимкнення веб-версії Raiffeisen Online: нова сторінка в цифровій безпеці та зручності для клієнтів Райффайзен Банку
ТОП статей 31.03.2025

Вимкнення веб-версії Raiffeisen Online: нова сторінка в цифровій безпеці та зручності для клієнтів Райффайзен Банку
Останні новини
Сьогодні  21:00

Названо статки сімох найбагатших людей світу

 Сьогодні  20:30

XRP втратив $26 млрд після того, як SEC закрила справу Ripple

 Сьогодні  19:50

5 продуктів зі штучним інтелектом, над якими працює Мінцифра

 Сьогодні  19:20

Як показали себе інвестиції Роберта Кійосакі у I кварталі 2025 року

 Сьогодні  18:40

Український синдикат Toloka інвестував $1,7 млн в американський стартап

 Сьогодні  17:50

Сумихімпром та Укрбуд виставили на продаж: нові аукціони великої приватизації

 Сьогодні  17:05

Скільки вкрали криптохакери у першому кварталі 2025 — PeckShield

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber