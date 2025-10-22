На честь Стіва Джобса випустять пам’ятну монету

Міністерство фінансів США випустить пам’ятну монету номіналом $1 із зображенням молодого Стіва Джобса, засновника Apple

Про це пише американський Forbes.

Ініціатива ґрунтується на двопартійному законі, ухваленому Конгресом у 2020 році та підписаному Дональдом Трампом у його першу каденцію. Згідно з ним, міністр фінансів отримав повноваження випускати у 2026 році пам’ятні однодоларові монети, що мають символізувати 250-річчя незалежності США. Монетний двір, як єдиний виробник законних платіжних засобів країни, відповідає за карбування таких монет.

Право Міністерства випускати колекційні монети до національних подій — давня традиція, що включає монети на честь Конституції чи Олімпійських ігор у США.

Згідно з попередніми ескізами, на монеті буде зображено молодого Стіва Джобса на тлі пагорбів Північної Каліфорнії, вкритих дубами. Його позу показано в момент роздумів, що відображає, як це середовище надихало його бачення. На монеті будуть написи «UNITED STATES OF AMERICA» і «CALIFORNIA», а також «STEVE JOBS» і «MAKE SOMETHING WONDERFUL».

Читайте також: Скільки держава залучила від продажу ОВДП у жовтні

Якщо дизайн буде затверджено, монета зі Стівом Джобсом стане рідкісним випадком, коли національна валюта США вшановує підприємця сучасної епохи, а не президента чи державного діяча. Це визнає, наскільки інновації та технології Джобса стали частиною американської ідентичності.

Пам’ятні монети традиційно поєднують патріотизм і прибутковість, слугуючи своєрідним барометром суспільних настроїв. Такі однодоларові монети можуть продаватися за $13 і більше.

Нагадаємо, що нещодавно Національний банк України (НБУ) ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету «Сили безпілотних систем Збройних Сил України».

Її презентували напередодні Дня захисників України заступник голови НБУ Олексій Шабан та т.в.о. командувача Сил безпілотних систем майор Олександр Тарасенко. Вона продовжує серію «Збройні Сили України» та вшановує внесок військових безпілотних сил — символу інноваційності та технологічної переваги українського війська.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

OpenAI запустила ШІ-браузер — ChatGPT Atlas

ЄБРР підтримає Укрексімбанк у видачі €200 млн кредитів бізнесу

Чи повинні мобілізовані ФОП сплачувати податки: на що звернути увагу