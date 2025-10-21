Чи повинні мобілізовані ФОП сплачувати податки: на що звернути увагу

Самозайняті особи, які мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків. Умова – якщо вони зареєстровані ФОП або суб’єктом незалежної професійної діяльності до дати призову або укладення контракту

Зазначається, що право на звільнення передбачене Законом України № 4505-ІХ від 18 червня 2025 року, який набрав чинності 5 липня 2025 року.

Такі фізичні особи – підприємці (ФОП) та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, мали або не мали найманих працівників, звільняються від нарахування, сплати та подання звітності з:

податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

єдиного податку;

військового збору.

Звільнення застосовується з 1 числа місяця, в якому таку особу призвано на військову службу або укладено з нею контракт (але не раніше 24 лютого 2022 року), до останнього дня місяця, в якому особа демобілізована (звільнена зі служби).

Як бути, якщо фізична особа після призову на військову службу або укладення контракту зареєструвалася як ФОП або як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність?

У цьому випадку фізособи нараховують та сплачують податки на загальних підставах та подають звітність у звичайному порядку. З набранням чинності Закону № 4505 (з 5 липня 2025 року) право звільнення від сплати податків на таких осіб не розповсюджується.

Читайте також: Українським банкам може знадобитися докапіталізація — НБУ

Як бути, якщо мобілізований ФОП 3 групи перевищив протягом календарного року, в якому він проходив військову службу, встановлений обсяг доходу?

ФОП 3 групи зобов’язаний перейти на загальну систему, якщо протягом календарного року, навіть під час військової служби, перевищив граничний обсяг доходу.

У разі невиконання такого переходу реєстрація платником єдиного податку може бути анульована. Підстави для цього визначені у:

підпункті 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 Податкового кодексу – перелік випадків та терміни, в які платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків та зборів;

пункті 299.10 статті 299 – умови анулювання реєстрації.

Як бути, якщо анулювали статус платника єдиного податку під час служби за наявність податкового боргу?

Якщо ФОП, який проходить військову службу, був виключений із реєстру платників єдиного податку за наявність податкового боргу, то податкова служба зобов’язана відновити його статус з дати анулювання, якщо анулювання сталося під час служби.

