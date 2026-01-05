4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Перший тиждень нового року набирає обертів: після свят ринки знову входять у робочий ритм, а економічний календар США починає заповнюватися подіями

Цього тижня у фокусі будуть ринки праці — очікується багато даних щодо зайнятості. Водночас перший повний тиждень року може вивести ринки зі «святкової сплячки», оскільки інвестори реагують на стрімкі події у Венесуелі.

На вихідних США провели військову операцію у Венесуелі та затримали президента Ніколаса Мадуро та його дружину. У Каракасі та прилеглих районах повідомляли про вибухи. Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна тепер контролюватиме нафтову галузь Венесуели. Це призвело до зниження цін на енергоносії, тоді як крипторинки поки що демонструють стійкість.

«Волатильність і надалі залишається нормою, оскільки макроекономічні зустрічні вітри продовжують швидко змінюватися», — зазначили в Kobeissi Letter.

Економічні події 5–9 січня

Після відкриття бірж США та Європи ринки продовжать «перетравлювати» події вихідних. Водночас у понеділок, 5 січня, вранці криптоактиви продемонстрували незначне зростання.

У вівторок, 6 січня, вийдуть дані ISM Manufacturing PMI за грудень — індикатор стану виробничого сектору США.

Однак головна увага цього тижня буде прикута до статистики щодо ринку праці. У середу, 7 січня, очікуються звіт ADP Nonfarm Employment за грудень і дані JOLTS про кількість відкритих вакансій за листопад.

Федеральна резервна система торік тричі знижувала ставки через послаблення ринку праці, тож ці дані можуть вплинути на наступний крок центробанку. У п’ятницю, 9 січня, вийдуть Jobs Report за грудень і дані щодо споживчих настроїв — ще один важливий аргумент для ринків.

«Послаблення на ринку праці справді дало ФРС хороше прикриття, щоб змінити свій погляд на зниження ставок», — сказав Reuters Ерік К’юбі, головний інвестиційний директор North Star Investment Management.

Перспективи крипторинку

Сукупна ринкова капіталізація за день зросла майже на 2% — до $3,25 трлн, що є найвищим рівнем із 10 грудня.

Біткоїн очолив зростання, піднявшись вище $93 000 у понеділок вранці, однак у наступні години трохи відступив.

Ethereum також показав зростання за кілька тижнів поспіль: ненадовго перевищив $3 200, після чого знизився до $3 180. Помітні рухи також були у XRP, Dogecoin, Chainlink, Stellar та Hyperliquid.

Джерело: Crypto Potato.