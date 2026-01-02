close-btn
Які криптовалюти варто купувати у 2026: портфель на $1000 від ШІ

02.01.2026 10:10
Микола Деркач

Після «американських гірок» у 2025 році крипторинок перейшов у корекцію: більшість активів спершу оновлювали рекорди, а згодом просіли. У такому середовищі підбір портфеля важливий як ніколи — волатильність висока, а помилка у ставках швидко «з’їдає» прибуток. Які монети обрав ШІ на 2026 рік?

Фото: unsplash.com

Біткоїн та Ethereum

Finbold за допомогою ШІ склав криптопортфель на $1 000 на 2026 рік. Під час відбору врахували ліквідність, ставку на інфраструктуру та окремі можливості для зростання, а також намагалися обійти найбільш «перегріті» ставки.

Основою портфеля став Біткоїн — на нього припадає $250. Хоча в цьому портфелі на Біткоїн виділили менше, ніж зазвичай закладають у типових криптопортфелях, ШІ називає його головним «якорем» ліквідності ринку. Цю роль, за оцінкою моделі, підсилюють інституційний попит і сприйняття Біткоїна як активу для збереження вартості.

Ethereum отримав $200. На думку моделі, попри конкуренцію, монета залишається ключовим шаром розрахунків для DeFi, токенізованих реальних активів та корпоративних блокчейн-кейсів.

Токенізація та інфраструктура

Окрім Біткоїна та Ethereum, портфель робить ставку на токенізацію й інфраструктуру. Ondo Finance отримав $120 — ставка на токенізацію традиційних активів, зокрема казначейських облігацій США — на тлі попиту на комплаєнсні та дохідні продукти. Chainlink також отримав $120: модель пов’язує потенціал зростання з токенізацією та кросчейн-активністю, адже проєкт забезпечує ключові для цього сервіси — оракули та передачу повідомлень між мережами.

Також ШІ додав Celestia — $100. Це ставка на модульну архітектуру блокчейнів, де доступність даних відокремлюється від виконання транзакцій. На думку моделі, такий підхід може допомогти з масштабуванням і зробити запуск нових мереж простішим для розробників.

Обчислення та AI

У сегменті високопродуктивних обчислень Render отримав $80. Проєкт розвиває децентралізований ринок GPU-рендерингу та розрахований на зростання попиту на обчислювальні потужності з боку ШІ, 3D-графіки та цифрових середовищ.

Kaspa отримав $70 як технічно відмінна proof-of-work мережа з архітектурою blockDAG. Вона робить акцент на швидких підтвердженнях і високій пропускній здатності, зберігаючи модель безпеки PoW. Завершує портфель Arbitrum — $60: ставка на перетікання активності в Layer 2 на тлі нижчих комісій і вищої швидкості порівняно з основною мережею Ethereum.

У підсумку менше половини портфеля припадає на Біткоїн та Ethereum, а решта — на інфраструктуру, токенізацію, масштабування та проєкти, пов’язані з обчисленнями. ШІ пояснює це очікуванням, що наступний етап зростання підсилять проєкти, прив’язані до реальної корисності й технічних застосувань, а не лише до «наративів».

