Аналітик Джим Крамер назвав дві акції, які варто розглянути інвесторам

17.12.2025 15:40
Микола Деркач

Джим Крамер, ведучий Mad Money і колишній керівник хедж-фонду, у нещодавніх обговореннях у своєму інвестклубі поділився думками щодо акцій, на які варто звернути увагу інвесторам

Фото: freepik.com

Procter & Gamble (PG)

Під час випуску Mad Money від 16 грудня Крамер виокремив Procter & Gamble (NYSE: PG) як свою улюблену технологічну акцію:

«Якщо ви запитаєте мене, яка технологічна акція мені подобається зараз, прямо тут і зараз, я скажу, що моя улюблена технологічна акція — Procter & Gamble», – сказав він.

Американська багатонаціональна компанія споживчих товарів, за словами Крамера, витрачає понад $2 млрд на рік на розробку нових продуктів, фактично виступаючи як «Дім інновацій».

Акції Procter & Gamble, яка випускає такі товари повсякденного попиту, як Pampers, Gillette та Mr. Clean, знизилися майже на 13% від початку року (YTD), але інвестор вважає, що це радше зниження ризиків, а не погіршення фундаментальних показників.

Розвиваючи думку, він провів чітку межу між компаніями, які використовують технології, і тими, які їх створюють, — великі бренди, які інвестують мільярди у нові тренди.

Зараз ці тренди обертаються довкола штучного інтелекту (ШІ), і, за словами Крамера, компанія з Цинциннаті (штат Огайо, США) успішно застосувала його, щоб налагодити ланцюг постачань і заощадити мільйони доларів. Тому Крамер вважає, що PG та її «колеги» матимуть шанс купувати передові технології, які допоможуть їм скоротити витрати, і виводити нові продукти на ринок набагато швидше, ніж будь-коли раніше.

Читайте також: Банківські гіганти з Волл-стріт попередили про обвал долара

Danaher (DHR)

У межах щомісячної зустрічі клубу Крамер 15 грудня зосередив увагу на Danaher (NYSE: DHR), назвавши її «однією з 7 непопулярних акцій, які варто купити».

Після тривалого періоду загалом негативної динаміки, сказав Крамер, медична акція виглядає «готовою до ривка».

«Після того як вона провела час у пустелі рівня $180, я думаю, що багато людей відчувають: добре, що вони вибралися звідти живими. Це неправильно», – додав ведучий.

Danaher, яка постачає інструменти і технології для фармацевтичних, біотехнологічних та медичних компаній, у постковідний період переживала труднощі, але протягом останніх шести місяців відновлюється, додавши понад 12%.

Wells Fargo переглянув прогноз щодо Danaher на тлі відновлення котирувань. Цільову ціну підвищили до $240 з $230, також банк очікує посилення органічного зростання в сегменті інструментів для наук про життя наступного року.

Крамер, який раніше натякав на своє розчарування компанією, відповідно стверджує, що зараз слушний час купувати, особливо якщо ціна знову знизиться.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
