ПриватБанк, Visa та NAVI запускають фінансові продукти для геймерів в Україні

ПриватБанк, Visa та NAVI оголосили про старт партнерства, в межах якого планують створити фінансову екосистему продуктів для геймерів в Україні

Першим результатом співпраці стала колекція діджитал-скінів ПриватБанк × Visa × NAVI, доступних у застосунку Приват24. У пресрелізі продукт описують як «картка для тих, хто тягне катку і кешбек». Також заявлено про можливість активувати 15% кешбеку в геймерських категоріях, отримати 30% знижки на мерч NAVI та брати участь у розіграшах призів за користування геймінг-рішеннями банку, зокрема з можливістю відвідати офіс NAVI.

Партнери також повідомили, що протягом 2026 року планують розширювати екосистему та представити нову геймерську картку з персоналізованим дизайном і додатковими інтеграціями та бонусами для спільноти. Окремо в релізі підкреслюють роль геймінгу як способу ментального розвантаження в умовах хронічного стресу.

«Для ПриватБанку одними з ключових цінностей є «інновації», «дбати про майбутнє» та «сильніші разом». В партнерстві «ПриватБанк-Visa-NAVI» ми об’єднали свої експертизи, щоб дати більше бенефітів картці та перетворити її на геймерський інструмент і зробити ігровий процес вигіднішим, цікавішим та комфортнішим для всіх геймерів України. Ми хочемо, щоб наші клієнти отримували відчутну вигоду за свої звичні покупки в іграх та цифрових сервісах», — коментує Оксана Конюшко, керівниця департаменту карткових продуктів ПриватБанку.

Олена Молодцова, старша менеджерка з маркетингу Visa в країнах Східної та Південно-Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, зазначила, що для Visa це партнерство є більшим, ніж запуск нового продукту. Вона сказала, що Visa об’єднує зусилля з ПриватБанком та NAVI, щоб підтримати розвиток геймерської культури в Україні та створити фінансові рішення, які відповідають потребам молодого цифрового покоління. Молодцова також наголосила, що геймінг сьогодні є не лише розвагою, а важливим способом ментального відновлення, і в умовах постійного стресу це має особливе значення.

«Ми в NAVI звикли грати на максимум — і до запуску цієї картки підійшли так само. Це перша геймерська картка в Україні, створена гравцями для гравців. Разом із Visa та ПриватБанком ми об’єднали свої сили, щоби дати фанам більше, ніж просто емоції: кешбек на улюблені сервіси, знижки, розіграші, персоналізований скін. Це командна робота брендів, яким довіряють мільйони. І це лише початок великої катки», — сказав Олексій «ХАОС» Кучеров, Операційний директор NAVI.

Зазначається, що подія Play. Pay. Win. пройшла у відкритому форматі: відвідувачі могли протестувати геймерську зону NAVI, встановити діджитал-скіни та поспілкуватися зі спікерами.

