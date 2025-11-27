ПриватБанк примусового стягне $3 млрд з Коломойського та Боголюбова

10 листопада 2025 року Високий суд Англії ухвалив рішення, яким зобов’язав Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова сплатити ПриватБанку понад $3 млрд. Ця сума включає збитки та відсотки, нараховані до моменту винесення рішення. Строк для добровільного виконання сплив 24 листопада, однак відповідачі не здійснили жодних виплат

Оскільки клопотання про загальне зупинення виконання рішення було відхилене, документ підлягає негайному примусовому виконанню. Це означає, що банк переходить до наступного етапу — стягнення коштів з відповідачів через судові механізми Великої Британії та інших країн. Про це пише ПриватБанк на своєму офіційному сайті.

ПриватБанк наголошує: рішення Високого суду може бути виконане не лише у Великій Британії, а й у низці інших юрисдикцій відповідно до національного законодавства. Банк уже готується ініціювати процеси визнання та виконання рішення за межами країни ухвалення, у тому числі в Україні, де Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов володіють активами.

ПриватБанк запустив нову послугу для бізнесу

Фінустанова підкреслює, що має необхідний досвід і ресурси для використання всіх доступних юридичних інструментів, навіть якщо структура володіння активами є складною. У ПриватБанку прогнозують, що примусове стягнення буде тривалим і технічно складним процесом, однак фінансова установа готова пройти його до кінця.

У банку заявляють, що й надалі вживатимуть усіх заходів для забезпечення повного виконання рішення, зокрема за допомогою механізмів транскордонного стягнення. ПриватБанк підкреслює свою рішучість домогтися справедливості та повернути завдані збитки — в інтересах клієнтів, акціонера та всіх громадян України.

Нагадаємо, що Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь ПриватБанку у справі проти колишніх власників — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Суд визнав, що вони незаконно привласнили близько $2 млрд коштів банку через складну схему перекредитування.

