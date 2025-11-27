close-btn
ПриватБанк примусового стягне $3 млрд з Коломойського та Боголюбова

27.11.2025 14:20
Ольга Деркач

10 листопада 2025 року Високий суд Англії ухвалив рішення, яким зобов’язав Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова сплатити ПриватБанку понад $3 млрд. Ця сума включає збитки та відсотки, нараховані до моменту винесення рішення. Строк для добровільного виконання сплив 24 листопада, однак відповідачі не здійснили жодних виплат

Фото: freepik.com

Оскільки клопотання про загальне зупинення виконання рішення було відхилене, документ підлягає негайному примусовому виконанню. Це означає, що банк переходить до наступного етапу — стягнення коштів з відповідачів через судові механізми Великої Британії та інших країн. Про це пише ПриватБанк на своєму офіційному сайті.

ПриватБанк наголошує: рішення Високого суду може бути виконане не лише у Великій Британії, а й у низці інших юрисдикцій відповідно до національного законодавства. Банк уже готується ініціювати процеси визнання та виконання рішення за межами країни ухвалення, у тому числі в Україні, де Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов володіють активами.

Фінустанова підкреслює, що має необхідний досвід і ресурси для використання всіх доступних юридичних інструментів, навіть якщо структура володіння активами є складною. У ПриватБанку прогнозують, що примусове стягнення буде тривалим і технічно складним процесом, однак фінансова установа готова пройти його до кінця.

У банку заявляють, що й надалі вживатимуть усіх заходів для забезпечення повного виконання рішення, зокрема за допомогою механізмів транскордонного стягнення. ПриватБанк підкреслює свою рішучість домогтися справедливості та повернути завдані збитки — в інтересах клієнтів, акціонера та всіх громадян України.

Нагадаємо, що Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь ПриватБанку у справі проти колишніх власників — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Суд визнав, що вони незаконно привласнили близько $2 млрд коштів банку через складну схему перекредитування.

