ПриватБанк виграв суд на $3 млрд проти Коломойського та Боголюбова

Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь ПриватБанку у справі проти колишніх власників — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Суд визнав, що вони незаконно привласнили близько $2 млрд коштів банку через складну схему перекредитування

Про це повідомила пресслужба банку.

ПриватБанк, націоналізований у грудні 2016 року через дефіцит капіталу понад $5,5 млрд, повністю виграв позов. Суд відхилив аргументи відповідачів, визнавши їхні заперечення «побудованими на нечесному підґрунті». У рішенні зазначено, що Коломойський «вважав себе вищим за закон», а Боголюбов «використовував документи, що вводили в оману».

Повна сума, яку мають відшкодувати колишні власники, буде визначена окремим слуханням пізніше цього року. З урахуванням відсотків і судових витрат вона, ймовірно, перевищить $2 млрд. Суд також встановив, що обидва відповідачі знищували документи, які могли бути доказами, і відмовилися свідчити у процесі 2023 року.

ПриватБанк отримав судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів ще у 2017 році. Наступним етапом стане виконання рішення суду та стягнення коштів на користь банку та держави — його акціонера.

Читайте також: UGB отримав 85 млн євро від ЄІБ для підтримки українського бізнесу

Голова наглядової ради банку Нільс Мелнгайліс зазначив, що це рішення підтверджує правомірність дій ПриватБанку та зміцнює позицію України у відновленні справедливості.

«Це визначна перемога для Банку та його акціонера – Уряду України, а також для мільйонів українців, які щодня покладаються на ПриватБанк. Вона демонструє, на що готовий піти Банк, щоб захистити інтереси своїх вкладників, клієнтів, співробітників, платників податків, а також суворість наших стандартів корпоративного управління. Ми вдячні нашим стейкхолдерам за всю підтримку, яку ми маємо впродовж усього процесу. Докази, що були представлені, однозначно підтверджують сьогоднішній висновок про те, що мільярди доларів були незаконно привласнені в результаті тривалої та систематичної шахрайської схеми, що підтверджує наше рішення наполегливо підтримувати цей позов протягом багатьох років. Це рішення підкреслює силу та доброчесність найбільш надійної фінансової установи в Україні, і ми віримо, що воно стане першою в низці перемог на міжнародному рівні, які забезпечать справедливість для Банку та, що більш важливо, для народу України. На цьому наш процес не закінчується оскільки ми розпочнемо стягнення сум, які по праву належать ПриватБанку».

Партнер юридичної фірми Hogan Lovells Річард Льюіс підкреслив, що суд визнав безпідставними спроби відповідачів уникнути відповідальності, а докази банку підтвердили факт систематичного незаконного виведення коштів.

ПриватБанк залишається найбільшим державним банком України, який обслуговує понад 18 млн активних клієнтів і забезпечує близько 70% населення базовими фінансовими послугами.

«Основна сума збитків, що мають бути сплачені ПриватБанку, визначена судом у розмірі $1 761 957 792. Суд також зобов’язав пана Коломойського та пана Боголюбова сплатити проценти в розмірі $1 190 083 824 та здійснити авансовий платіж для покриття витрат ПриватБанку в розмірі 76 400 000 фунтів стерлінгів ($99 575 371)», — йдеться у матеріалі пресслужби банку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Наглядова рада Ощадбанку обрала нового голову правління

НБУ відніс РВС Банк до категорії неплатоспроможних

У ФГВФО розповіли, як українці повертають кредити після реструктуризації