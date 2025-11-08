close-btn
UGB отримав 85 млн євро від ЄІБ для підтримки українського бізнесу

08.11.2025 10:00
Микола Деркач

UGB (Укргазбанк) отримав 85 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), банку Європейського Союзу, для підтримки економічної стійкості та модернізації інфраструктури централізованого теплопостачання в українських містах

Фото: ukrgasbank.com

Про це повідомила пресслужба банку.

Зазначається, що фінансування здійснюється за підтримки Фонду ЄІБ EU for Ukraine Fund та ініціативи Ukraine Investment Framework, що підтверджує незмінну підтримку Європейського Союзу для стабілізації української економіки та забезпечення надання життєво необхідних послуг.

Залучене фінансування спрямується на підтримку двох ключових напрямів:

  • 70 млн євро на підтримку українського бізнесу. Кошти розширять доступ до довгострокових кредитів для мікро-, малих та середніх підприємств, а також підприємств корпоративного сегмента бізнесу, що допоможе зберегти робочі місця, підтримати розвиток приватного сектору та стимулювати інвестиції у «зелені» технології. Це відповідає стратегічній меті UGB як провідного еко-банку України та сприятиме реалізації зеленого переходу, який є важливою складовою сталого відновлення країни.
  • 15 млн євро  — на модернізацію теплової інфраструктури громад.

Залучені кошти банк спрямує на фінансування муніципалітетів та комунальних підприємств для ремонту, відновлення та модернізації систем централізованого теплопостачання, підвищення енергоефективності в громадських будівлях та впровадження рішень з відновлюваної енергії. Це дозволить зменшити залежність від вразливої централізованої інфраструктуривідновити об’єкти, пошкоджені російськими атаками, та забезпечити школи, лікарні й житлові квартали більш надійними та ефективними системами опалення.

«Підтримка Європейського інвестиційного банку є надзвичайно важливою для сталої відбудови України. Завдяки цим коштам ми зможемо надавати фінансування бізнесам і громадам, які відновлюють критичну інфраструктуру та впроваджують енергоефективні рішення по всій країні», — наголосив Родіон Морозов, в.о. голови правління Укргазбанку.

Читайте також: Наглядова рада Ощадбанку обрала нового голову правління

«Виплата цих коштів гарантує, що підтримка надходить до українських підприємств і громад саме тоді, коли це найбільш необхідно. Це допомагає зберегти економічну активність на місцях і забезпечити громади теплом та базовими послугами взимку. Ми працюємо у тісній співпраці з Європейською комісією, урядом України, місцевими банками та органами влади, щоб допомога була ефективною і цільовою», — зазначила Тереза Червінськавіцепрезидентка ЄІБ, відповідальна за діяльність банку в Україні.

Нові ресурси сприятимуть відновленню економіки України та зміцненню її енергетичної безпеки.

Про діяльність ЄІБ в Україні: працює з 2007 року. Після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році банк значно посилив підтримку, надавши 4 млрд євро фінансування. Завдяки ініціативі EU4U та ключовій ролі у реалізації програми Ukraine Facility, ЄІБ активно сприяє відбудові та зміцненню стійкості країни у тісній співпраці з інституціями ЄС, державами-членами та міжнародними партнерами.

