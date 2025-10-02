close-btn
PaySpaceMagazine

Уряд розпочав підготовку продажу Сенс Банку та Укргазбанку

02.10.2025 11:20
Ольга Деркач

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій АТ «Сенс Банк» та АБ «Укргазбанк», які перебувають у державній власності. Мета цього кроку — скорочення частки держави в банківському секторі та залучення додаткових коштів до Державного бюджету

Уряд розпочав підготовку продажу Сенс Банку та Укргазбанку

Фото: motionarray.com, freepik.com

Згідно із Законом України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків», процес приватизації проходитиме у три етапи. Спершу відбудеться підготовка пакетів акцій до продажу, далі — проведення конкурсу, а фінальним кроком стане укладення договорів купівлі-продажу з новими власниками.

Ухвалене розпорядження Уряду фактично запускає перший етап — підготовку до продажу. Водночас у Мінфіні нагадують, що скорочення присутності держави в банківській сфері є однією з восьми пріоритетних операційних цілей Програми дій Кабміну.

Ще в серпні 2025 року Рада з фінансової стабільності розглянула потенційні ризики продажу Сенс Банку та Укргазбанку для ринку. За результатами обговорення було підтверджено, що передача цих установ у приватну власність не створить загроз стабільності фінансової системи.

Цікаве по темі: Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скорочується — НБУ

Мінфін планує до кінця осені 2025 року оголосити конкурс із відбору радника, який супроводжуватиме процес продажу обох банків. Залучення міжнародного радника має забезпечити прозорість і конкурентність угод, а також підвищити інтерес потенційних інвесторів.

В уряді наголошують, що приватизація банків дозволить зменшити навантаження на державний бюджет, сприятиме розвитку ринкової конкуренції та покращить інвестиційний клімат.

Таким чином, продаж Сенс Банку та Укргазбанку стане ще одним кроком до реалізації стратегічної мети — скорочення частки державних банків і формування більш збалансованого фінансового сектору України.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей заборгували українці та бізнес банкам у 2025 — Опендатабот

Держборг України у 2026 році перевищить ВВП

Польський банк BGK офіційно виходить на український ринок

Джерело: Міністерство фінансів України.

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органиСенс БанкУкргазбанк
google news
Новини по темі
ПриватБанк виставив на аукціон стадіон «Дніпро-Арена» 01.10.2025

ПриватБанк виставив на аукціон стадіон «Дніпро-Арена»
Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скорочується — НБУ 01.10.2025

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скорочується — НБУ
Morgan Stanley готується запустити торгівлю криптовалютами 25.09.2025

Morgan Stanley готується запустити торгівлю криптовалютами
Скільки українці взяли іпотечних кредитів — НБУ 25.09.2025

Скільки українці взяли іпотечних кредитів — НБУ
Скільки грошей заборгували українці та бізнес банкам у 2025 — Опендатабот 19.09.2025

Скільки грошей заборгували українці та бізнес банкам у 2025 — Опендатабот
Держборг України у 2026 році перевищить ВВП 17.09.2025

Держборг України у 2026 році перевищить ВВП
Вибір редакції
Всі
Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
ТОП статей 26.09.2025

Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати

 Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
ТОП статей 17.09.2025

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
Останні новини
Сьогодні  11:20

Уряд розпочав підготовку продажу Сенс Банку та Укргазбанку

 Сьогодні  10:10

Хто став найбагатшою людиною в історії — Forbes

 01.10.2025  21:00

Користувачі Venmo та PayPal зможуть надсилати перекази один одному

 01.10.2025  20:30

Скільки вкрали криптохакери у III кварталі 2025 року — Finbold

 01.10.2025  20:00

Крипторинок зріс на $70 млрд менш ніж за 30 хвилин

 01.10.2025  19:30

Metaplanet увійшла в топ-5 власників Біткоїна

 01.10.2025  19:00

Отримати статус платіжної установи стало простіше: НБУ змінив процедуру

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.