Уряд розпочав підготовку продажу Сенс Банку та Укргазбанку

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій АТ «Сенс Банк» та АБ «Укргазбанк», які перебувають у державній власності. Мета цього кроку — скорочення частки держави в банківському секторі та залучення додаткових коштів до Державного бюджету

Згідно із Законом України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків», процес приватизації проходитиме у три етапи. Спершу відбудеться підготовка пакетів акцій до продажу, далі — проведення конкурсу, а фінальним кроком стане укладення договорів купівлі-продажу з новими власниками.

Ухвалене розпорядження Уряду фактично запускає перший етап — підготовку до продажу. Водночас у Мінфіні нагадують, що скорочення присутності держави в банківській сфері є однією з восьми пріоритетних операційних цілей Програми дій Кабміну.

Ще в серпні 2025 року Рада з фінансової стабільності розглянула потенційні ризики продажу Сенс Банку та Укргазбанку для ринку. За результатами обговорення було підтверджено, що передача цих установ у приватну власність не створить загроз стабільності фінансової системи.

Цікаве по темі: Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скорочується — НБУ

Мінфін планує до кінця осені 2025 року оголосити конкурс із відбору радника, який супроводжуватиме процес продажу обох банків. Залучення міжнародного радника має забезпечити прозорість і конкурентність угод, а також підвищити інтерес потенційних інвесторів.

В уряді наголошують, що приватизація банків дозволить зменшити навантаження на державний бюджет, сприятиме розвитку ринкової конкуренції та покращить інвестиційний клімат.

Таким чином, продаж Сенс Банку та Укргазбанку стане ще одним кроком до реалізації стратегічної мети — скорочення частки державних банків і формування більш збалансованого фінансового сектору України.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей заборгували українці та бізнес банкам у 2025 — Опендатабот

Держборг України у 2026 році перевищить ВВП

Польський банк BGK офіційно виходить на український ринок

Джерело: Міністерство фінансів України.