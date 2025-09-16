Польський банк BGK офіційно виходить на український ринок

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт міжурядової угоди з Польщею, яка дозволить державному банку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) працювати на території України
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram.
Які можливості відкриває угода
Згідно з документом, BGK отримає право надавати українському уряду, державним і приватним установам та організаціям:
- фінансову допомогу у формі кредитів та позик;
- технічну допомогу для реалізації інфраструктурних і відновлювальних проєктів;
- інші фінансові інструменти, серед яких підтримка експорту, гранти та гарантії.
Метою співпраці є реалізація проєктів, пов’язаних із відновленням та розвитком України. Конкретні напрями визначатимуться у тісній координації між урядами України та Польщі, а також безпосередньо із самим банком.
Bank Gospodarstwa Krajowego — державний польський банк, заснований у 1924 році. Його основне завдання — підтримка державних програм та стратегічних проєктів, зокрема у сфері інфраструктури, експорту, інновацій та міжнародної співпраці.
Для України відкриття представництва та можливість діяльності BGK може стати додатковим джерелом фінансування відновлення, а також сигналом про поглиблення економічної співпраці з Польщею, яка є одним із ключових партнерів Києва в ЄС.
Нагадаємо, що Нова пошта призначила нового керівника в Польщі. Керувати польським бізнесом Nova Post тепер буде Якуб Каронь. Це вперше група співвласників Володимира Поперешнюка та В’ячеслава Климова запросила на позицію CEO локального управлінця. Рішення вписується у стратегію розширення міжнародної присутності компанії на ринках Європи.
