Польський банк BGK офіційно виходить на український ринок

16.09.2025 18:30
Ольга Деркач

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт міжурядової угоди з Польщею, яка дозволить державному банку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) працювати на території України

Фото: motionarray.com, freepik.com

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram.

Які можливості відкриває угода

Згідно з документом, BGK отримає право надавати українському уряду, державним і приватним установам та організаціям:

  • фінансову допомогу у формі кредитів та позик;
  • технічну допомогу для реалізації інфраструктурних і відновлювальних проєктів;
  • інші фінансові інструменти, серед яких підтримка експорту, гранти та гарантії.

Метою співпраці є реалізація проєктів, пов’язаних із відновленням та розвитком України. Конкретні напрями визначатимуться у тісній координації між урядами України та Польщі, а також безпосередньо із самим банком.

Цікаве по темі: АМКУ вимагає від банків прозорості в умовах кешбек-програм

Bank Gospodarstwa Krajowego — державний польський банк, заснований у 1924 році. Його основне завдання — підтримка державних програм та стратегічних проєктів, зокрема у сфері інфраструктури, експорту, інновацій та міжнародної співпраці.

Для України відкриття представництва та можливість діяльності BGK може стати додатковим джерелом фінансування відновлення, а також сигналом про поглиблення економічної співпраці з Польщею, яка є одним із ключових партнерів Києва в ЄС.

Нагадаємо, що Нова пошта призначила нового керівника в Польщі. Керувати польським бізнесом Nova Post тепер буде Якуб Каронь. Це вперше група співвласників Володимира Поперешнюка та В’ячеслава Климова запросила на позицію CEO локального управлінця. Рішення вписується у стратегію розширення міжнародної присутності компанії на ринках Європи.

