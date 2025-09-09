close-btn
Податкова запустила новий інструмент для банків у рамках SAF-T UA

09.09.2025 12:30
Микола Деркач

Державна податкова служба для зручної комунікації з банками щодо формування та подання стандартного аудиторського файлу SAF-T UA створила окремий комунікаційний майданчик – Google Chat Bank на платформі Google Chat

Фото: tax.gov.ua

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що чат створено за результатами робочих зустрічей ДПС із представниками Незалежної асоціації банків України з урахуванням специфіки ведення бухгалтерського обліку в банківській сфері.

Google Chat Bank допоможе:

  • отримувати актуальні консультації та методологічні матеріали від ДПС;
  • оперативно обговорювати проблемні питання з фахівцями ДПС та колегами з банківських установ;
  • брати участь у тестуванні технічних рішень, пов’язаних з формуванням файлу SAF-T UA;
  • забезпечити коректне впровадження файлу SAF-T UA з урахуванням специфіки обліку в банківських установах та вимог чинного законодавства;
  • підвищити якість взаємодії з ДПС, що сприятиме прозорості та передбачуваності податкових процедур.

Читайте також: Податкова запустила новий інструмент для перевірки бізнесу — SAF-T UA

Як підключитися до Google Chat Bank?

Банки можуть приєднатися до чату двома способами: через Електронний кабінет або засобами поштового зв’язку, надіславши до ДПС відповідний лист для приєднання.

Підключення через Електронний кабінет

У меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету заповнити форму для підготовки кореспонденції:

  • поле «Код ДПІ» – з переліку обирається «99 УКРАЇНА; 0 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ»;
  • поле «Тип» – з переліку обирається «Запит на приєднання до чату SAF-T UA»;
  • поле «Тематика» – з переліку обирається «SAF-T UA»;
  • поле «Короткий зміст» – зазначається для підключення до «Google Chat Bank»;
  • поле «Файл» – завантажується лист (файл у форматі pdf розміром не більше 5 МБ), у якому зазначаються дані користувачів (П.І.Б., напрямок роботи, email (електронна адреса має бути в домені gmail.com).

Після заповнення форми її треба зберегти, підписати кваліфікованим електронним підписом та надіслати.

Персональні запрошення будуть направлені на зазначену в листі електронну адресу.

У Податковій нагадали: на вебпорталі ДПС діє окремий банер SАF-T UA, де розміщуються роз’яснення та відповіді на найпоширеніші запитання, у тому числі спеціально для банківських установ.

«Закликаємо банківські установи активно долучатися до процесу подання SAF-T UA. Це важливий крок до розвитку сучасної цифрової податкової культури та підвищення прозорості взаємодії між бізнесом і державою», — наголосили у ДПСУ.

