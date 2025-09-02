НБУ не планує включати криптовалюти до міжнародних резервів

Національний банк України (НБУ) не планує включати криптовалюти до складу міжнародних резервів

Про це розповів перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Раніше ми писали, що у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №13356, який передбачає включення криптовалют до золотовалютного резерву НБУ, але його розгляд поки не планується.

За словами Ніколайчука, консультації з НБУ стосовно цього законопроєкту до його подачі не проводилися.

«На нашу думку, такі зміни були б передчасними. Ми не плануємо включати віртуальні активи до міжнародних резервів», — сказав він.

Заступник голови НБУ додав, що переважна більшість криптовалют залишається високоризиковим активом, тоді як ключовим принципом управління міжнародними резервами є безпечність.

Різкі падіння й сплески курсової вартості віртуальних активів негативно впливатимуть на загальний обсяг резервів, що щонайменше ускладнить їх використання як інструменту підтримання довіри до національної валюти, збереження контрольованості курсових очікувань, забезпечення цінової стабільності та макрофінансової стійкості.

Також, за його словами, наразі у світі відсутнє чітке та загальноприйняте визначення сутності й класифікації віртуальних активів, а відтак – немає й достатньо уніфікованого законодавчого регулювання операцій із ними. Хоча окремі країни включають такі активи до своїх резервів, це радше виняткові випадки, ніж правило.

«Такі зміни можуть підважити процес євроінтеграції України. Європейський центральний банк має досить чітку позицію – він вважає неприпустимим включення криптоактивів до резервів центробанків країн ЄС. Резерви повинні бути ліквідними, безпечними та захищеними. І насамкінець, такі зміни не відповідатимуть вимогам Технічного меморандуму в межах програми розширеного фінансування з МВФ», — підсумував Ніколайчук.

