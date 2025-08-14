Рада не розглядатиме законопроєкт про крипторезерв через позицію НБУ — Гетманцев

Верховна Рада України поки не розглядатиме законопроєкт №13356, який передбачає включення криптовалют до золотовалютного резерву Національного банку України (НБУ)

Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інвтервʼю «Українським новинам».

Однією з причин такого рішення є відсутність підтримки цього документу з боку НБУ.

«Ми спілкувалися з головою Національного банку з цього приводу і не підтримуємо такі кроки, зважаючи на високу волатильність криптоактивів. Мені здається, що автори цього законопроєкту також не дуже розраховували на підтримку оплесками цього документу з боку Нацбанку. Жодних натяків на те, що ми його будемо приймати, на сьогодні немає», — заявив Железняк.

Цікаве по темі: Чи можна буде розрахуватися криптовалютою в Україні — відповідь НБУ

Автором законопроєкту №13356 «Про внесення змін до Закону України «Про Національний банк України» щодо включення віртуальних активів до золотовалютних резервів України» виступає заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає:

включення віртуальних активів до міжнародно визнаних резервних активів, які можуть входити до золотовалютного резерву;

розширення шляхів поповнення резерву через купівлю віртуальних активів, отримання доходів у них та залучення їх Нацбанком від міжнародних фінансових організацій, центральних банків іноземних держав та інших кредиторів;

використання віртуальних активів із резерву для продажу на фінансових ринках з метою проведення грошово-кредитної політики та для повернення таких активів кредиторам, включаючи сплату відсотків та інших обов’язкових платежів.

Нагадаємо, що Рада розгляне законопроєкт про легалізацію криптовалюти уже в серпні. Планується це втілити в такий спосіб, як зараз сплачуються податки з операцій з цінними паперами. В планах дозволити криптохолдерам одноразово задекларувати свої критовалютні активи, без обовʼязкового підтвердження походження коштів. І таким чином легалізувати їх, сплативши 5% податку на доходи фізосіб та 5% військового збору.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Резидент Дія.Сіty залучив €420 000 інвестицій

Скільки великі платники податків внесли до бюджету України у 2025 році

Google та Wise тестують новий сервіс грошових переказів