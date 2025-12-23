Деякі українці можуть втратити бронювання від мобілізації вже в січні 2026

У 2026 році в Україні діятимуть оновлені правила бронювання від мобілізації для військовозобов’язаних. Зокрема, підвищується мінімальний рівень зарплати, який роботодавець має нараховувати працівнику, щоб бронювання зберігалося

Про це повідомляє Бухгалтер 911.

Що зміниться у процесі бронювання

Однією з ключових умов бронювання залишається рівень оплати праці: роботодавець має нараховувати працівнику щонайменше 2,5 мінімальної зарплати.

До кінця 2025 року мінімальна зарплата становить 8 000 грн. Водночас у держбюджеті на 2026 рік передбачено підвищення мінімалки до 8 647 грн із 1 січня. Відповідно, у грудні 2025 року зарплата для бронювання має бути не нижчою за 20 000 грн, а з січня 2026 року — за 21 617,5 грн.

Окремо наголошується, що виплата зарплати за другу половину грудня у січні не змінює показник мінімальної зарплати саме за грудень. Важливою є не дата виплати, а дата нарахування — воно має відбутися до кінця місяця.

Також ідеться про брутто-зарплату: до цієї суми можуть входити не лише посадовий оклад, а й інші виплати, що належать до складу заробітної плати. Якщо вимогу щодо мінімального рівня нарахувань не виконати, це може стати підставою для скасування бронювання.

Мобілізація в Україні: що варто знати

Військовозобов’язані, які порушили правила військового обліку, тепер можуть отримати бронювання від мобілізації, але строк такого бронювання не може перевищувати 45 календарних днів із дня укладення трудового договору.

Юристи пояснюють, що цей період фактично дають для того, щоб військовозобов’язаний встиг урегулювати питання та усунути порушення правил обліку.

Міноборони найближчим часом планує реалізувати автоматичну постановку на облік військовозобов’язаних. У відомстві кажуть, що це має зменшити бюрократію та спростити процедури для громадян і ТЦК.

