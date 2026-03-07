close-btn
Коли ЄС припинить надавати тимчасовий захист українцям — озвучено дату

07.03.2026 11:30
Микола Деркач

Євросоюз навряд продовжить тимчасовий захист для громадян України після 4 березня 2027 року. Натомість країни, найімовірніше, запропонують інші способи легалізації українців

Фото: chatgpt.com

Як повідомляє Deutsche Welle, після 4 березня 2027 року тимчасовий захист для громадян України, ймовірно, не продовжать. Водночас у Євросоюзі вже обговорюють можливі альтернативні правові статуси для українців після завершення дії цього механізму.

Тимчасовий захист для українців ЄС запровадив у березні 2022 року. Завдяки цьому рішенню громадяни України отримали право на легальне перебування в країнах блоку, доступ до ринку праці, освіти та медичних послуг. Наразі на території Євросоюзу перебувають понад 4 млн українських біженців, і подальше продовження такого режиму для такої кількості людей стає серйозним навантаженням для держав-членів.

«Мене б дуже здивувало, якби тимчасовий захист продовжили в нинішньому вигляді. Думаю, для тимчасового заходу п’яти років достатньо», — заявила спецпосланниця Єврокомісії з питань українців у ЄС Ільва Йоганссон.

Читайте також: Європейський фондовий ринок штормить через війну в Ірані

За її словами, українці, які проживають у країнах ЄС кілька років на підставі тимчасового захисту, з часом мають перейти на інші правові підстави перебування. Йдеться, зокрема, про дозволи на проживання, робочі або студентські візи та інші форми легального статусу.

Країни Євросоюзу прагнуть координувати цей перехідний процес на загальноєвропейському рівні, водночас конкретні рішення планують ухвалювати на рівні окремих держав.

Йоганссон також зазначила, що у разі затягування війни ЄС і надалі прийматиме українських біженців, однак масштаб таких заходів може змінитися. Наприклад, підтримка може надаватися переважно людям із регіонів, які залишаються небезпечними.

Водночас у Євросоюзі розраховують, що після завершення війни значна частина українців добровільно повернеться на батьківщину.

За матеріалами inpoland.net.pl.

