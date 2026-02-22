Уряд має розширити програму єЯсла — Гетманцев

Голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев закликав Уряд внести зміни до постанови Кабміну, що регулює програму «єЯсла», щоб включити до переліку отримувачів допомоги матерів, які працюють як ФОП

Про це він написав у Telegram.

«До мене звертаються десятки ФОПів-матусь, які не можуть скористатися програмою «єЯсла», — йдеться у повідомленні Гетманцева. — За своєю економічною суттю мати-ФОП не відрізняється від жінки, яка працює за трудовим договором. Обидві здійснюють трудову діяльність, обидві формують доходи бюджету та системи соціального страхування, обидві поєднують професійну реалізацію з вихованням дитини».

Він пояснює, що саме тому ФОП не може розглядатися як «непрацююча особа». Якщо жінка офіційно зареєстрована, отримує дохід і виконує всі фіскальні зобов’язання, вона має вважатись працюючою. І саме за цим критерієм — фактичної праці та внеску в економіку — має надаватися доступ до програми підтримки «єЯсла».

«Звертаюся до Уряду із закликом внести зміни до постанови Кабміну, яка регулює «єЯсла» і включити до числа отримувачів допомоги мам, які є ФОП», — наголосив народний депутат.

Він додав, що це питання не пільг, а елементарної соціальної справедливості та визнання того, що сучасна економіка давно вийшла за межі трудових книжок.

Раніше ми також писали, що депутати Верховної Ради готуються розглянути законопроєкт, який може відкрити українцям можливість займатися окремими видами підприємницької діяльності без оформлення статусу ФОП.

Йдеться про законопроєкт №8143 «Про свободу підприємницької (економічної) діяльності домогосподарств». Документ пропонує модель, за якою домогосподарство зможе вести економічну діяльність без реєстрації ФОП, якщо виконає три умови: подасть річну податкову декларацію домогосподарства, працюватиме виключно силами його членів, а річний дохід від такої діяльності не перевищуватиме ₴8 млн.

