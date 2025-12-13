close-btn
Деяких українців зобов’яжуть повернути отримані соцвиплати — Пенсійний фонд

13.12.2025 13:00
Микола Деркач

Отримувачів соціальної допомоги можуть зобов’язати повернути вже нараховані виплати. Кому це загрожує та з чим пов’язано?

Фото: unsplash.com

Як написали у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області, переплата державних соціальних допомог — це надміру виплачені бюджетні кошти, отримані сім`єю без достатньої правової підстави. Найчастіше такі ситуації складаються внаслідок подання недостовірних даних про доходи та майновий стан, що вплинуло на встановлення права на призначення соціальної допомоги та визначення її розміру.

Виплата допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях (далі – допомога) припиняється, у разі:

  • позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
  • нецільового використання коштів і незабезпечення створення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;
  • відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення його батьківських прав;
  • влаштування дитини на повне державне утримання;
  • зарахування дитини на цілодобове перебування (від чотирьох ночівель на тиждень) до інтернату (пансіону) закладу загальної середньої освіти (за винятком спеціальних
  • закладів освіти, закладів освіти III ступеня, ліцеїв, що забезпечують здобуття виключно профільної середньої освіти, та випадків, коли батьки сплачують повну вартість утримання дитини в закладі);
  • перебування отримувача допомоги в місцях позбавлення волі за рішенням суду;
  • втрати статусу багатодітної сім’ї;
  • подання отримувачем допомоги заяви про припинення виплати допомоги;
  • смерті дитини;
  • смерті отримувача допомоги.

Якщо багатодітною сім’єю приховано відомості або подано недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на призначення допомоги, внаслідок чого надміру виплачено кошти, уповноважений орган:

  • визначає обсяг коштів, які підлягають поверненню, з місяця призначення допомоги та встановлюють строки їх повернення залежно від матеріального стану багатодітної сім’ї;
  • повідомляє отримувачу допомоги про обсяг коштів, які підлягають поверненню, та строки їх повернення.

Суми коштів, які підлягають поверненню, повертаються:

  • отримувачем допомоги самостійно;
  • за згодою отримувача допомоги у повному обсязі за рахунок наступних виплат допомоги;
  • за рішенням уповноваженого органу за рахунок наступних виплат допомоги у розмірі, що не перевищує 20% щомісячної суми призначеної допомоги.

У разі неможливості добровільного повернення або утримання коштів, які підлягають поверненню, такі кошти стягуються в судовому порядку.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
