Які роки не зарахують до стажу при виході на пенсію у 2026

16.12.2025 13:40
Ольга Деркач

Не кожен рік, який людина фактично відпрацювала, автоматично потрапляє до страхового стажу. Із 2026 року це може стати особливо болючим моментом, адже частину періодів трудової діяльності під час призначення пенсії просто не врахують

Фото: tr.tax.gov.ua, freepik.com

Які роки стажу втратять українці у 2026 році

Навіть періоди навчання в університетах чи коледжах можуть не додати до страхового стажу. З 2026 року це особливо важливо для тих, хто вже планує вихід на пенсію і розраховує на кожен рік.

Причина проста: до страхового стажу зараховують лише ті відрізки часу, за які сплачувався Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Відповідно, не беруться до уваги такі періоди:

  • навчання у вишах і коледжах після 2004 року, оскільки ці роки не є страховими, навіть якщо студент паралельно підробляв на неповний день;
  • робота без офіційного працевлаштування;
  • договори цивільноправового характеру, укладені до 2016 року, коли внески ще не нараховувалися;
  • періоди роботи до 2004 року, якщо про них немає записів у трудовій книжці.

Цікаве по темі: Скільки грошей Пенсійний фонд виплатив українцям у 2025

Водночас частину таких «втрачених» років іноді можна підтвердити документами: довідками, актами звірки або навіть показаннями колег. Крім того, за певних умов до стажу можуть зарахувати й періоди роботи до 1 січня 1992 року в країнах колишнього СРСР — якщо людина нині проживає в Україні.

Ті українці, які працювали за кордоном, також можуть включити цей час до страхового стажу, але лише за умови, що мають підтвердні документи з відповідної країни.

Скільки потрібно набути стажу для виходу на пенсію

Пенсійний фонд України зазначає, що вимоги до страхового стажу поступово підвищуються. Зокрема, щоб вийти на пенсію у 60 років у 2026 році, потрібно мати щонайменше 33 роки підтвердженого стажу. Натомість для пенсії у 65 років мінімальна планка не змінюється — 15 років.

Окремо варто врахувати й те, що з 2026 року завершується перехід на електронний облік трудової діяльності. Якщо певні періоди не внесені до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, є ризик, що під час розрахунку пенсії їх не зарахують.

Джерело: 24 Канал.

