Уряд вніс зміни у програму «Зимової підтримки» українців

Отримувачі «Зимової підтримки» тепер зможуть витратити кошти на продукти, а також матимуть більше часу на це, якщо допомога надходить через Укрпошту

За даними Мінекономіки, з 11 грудня українці зможуть купувати продовольчі товари українського виробництва (крім підакцизних), які беруть участь у програмі, за кошти державних програм «Зимова підтримка» та «Національний кешбек». Першими надали споживачам таку можливість торговельні мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та «Близенько».

Можливість розрахуватися не поширюватиметься на онлайн-замовлення.

Невдовзі до програми долучаться й інші продуктові мережі. Мінекономіки повідомлятиме про це додатково.

Нагадаємо, з 22 листопада Уряд змінив перелік товарів і послуг, які можна оплатити коштами з картки «Національний кешбек». До нього входять:

комунальні послуги;

лікарські засоби та медичні вироби;

книжки та друкована продукція;

поштові послуги;

благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ;

продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів).

Також, як повідомляє Мінсоцполітики, Кабінет Міністрів України підтримав їхню пропозицію продовжити терміни використання допомоги 1 000 грн у межах програми «Зимова підтримка». Отримувачі пенсій і соціальних виплат через Укрпошту, для яких виплату було сформовано автоматично, та ті, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях, зможуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року — тепер термін однаковий для обох категорій.

Раніше передбачалося, що кошти можна буде витратити лише протягом грудня 2025 року та протягом січня 2026 року відповідно.

Прийом заявок на програму триває: оформити допомогу можна до 24 грудня 2025 року онлайн через застосунок Дія або письмово у відділеннях Укрпошти — таких точок по Україні понад 26 тисяч. Станом на 10 грудня подано понад 16 млн заявок, із яких більшість — майже 13 млн — онлайн. Ще 1,2 млн людей оформили допомогу самостійно через Укрпошту.

«Зимова підтримка» вже профінансована для понад 11,9 млн українців — серед них і виплати на дітей. Нагадуємо, що на кожну дитину потрібно оформлювати окрему заявку.

Через картку «Національний кешбек», оформлену через Дію, українці вже витратили понад 3,4 млрд грн — переважно на комунальні послуги, ліки, книги та благодійність. Кошти з цієї картки потрібно використати до 30 червня 2026-го.

Найчастіше у відділеннях Укрпошти заявку оформлюють ті, хто отримує пенсію на банківський рахунок і не користується Дією. Також допомогу можуть оформити українці, у яких немає РНОКПП, а також опікуни недієздатних людей. Для цього опікуну необхідно мати документи, що підтверджують його особу та призначення опікуном.

Ті, хто не може відвідати відділення, можуть зателефонувати на гарячу лінію Укрпошти 0 800 300 545 — листоноша прийде додому й допоможе подати заявку. Мешканці прифронтових територій, де немає відділення поблизу, можуть скористатися мобільним відділенням. Як тільки кошти зарахують, Укрпошта надішле SMS із інформацією.

Кошти з програми «Зимова підтримка» вже можна витрачати на комунальні та поштові послуги, товари українського виробництва, такі як ліки та книги, благодійність, незабаром — і на продукти харчування.

Нагадаємо, що 5-й і 6-й хвилях виплат «Зимової підтримки» допомогу отримали ще понад 2 млн українців на суму 1,5 млрд гривень, а для 117 тисяч людей вже профінансовано додаткові 6 500 грн.

