Вартість інтернету в Україні може зрости у 10 разів

Після підписання президентом нового закону про електронні комунікації влада обіцяє українцям «супершвидкий» інтернет і жорсткіші правила для операторів та провайдерів. Але на ринку вже попереджають: підвищення стандартів може обернутися різким зростанням тарифів — у гіршому сценарії аж у 10 разів

Що змінює закон

Ключова новація — швидкість інтернету фактично перетворюється на обов’язковий показник якості. Якщо раніше оператори могли посилатися на «теоретичні» цифри, то тепер заявлені параметри мають виконуватися в реальних умовах.

Також передбачено ширший контроль якості: користувачі зможуть тестувати швидкість на своїх смартфонах, а регулятор — збирати дані про стан мережі та швидше знаходити «проблемні» ділянки. Паралельно готують запуск системи моніторингу.

Окремо скасовується мораторій на планові перевірки дотримання ліцензійних умов. Ідея проста: якщо перевірки повертаються, оператори активніше інвестуватимуть у покриття, зокрема вздовж автошляхів і залізниці та в сільській місцевості. Ще одна норма — національний роумінг має працювати і після завершення воєнного стану, щоб у разі аварій чи пошкоджень мережі абоненти могли переходити на іншого оператора.

Чому інтернет може подорожчати

Логіка ринку така: вищі вимоги = вища собівартість. Представники телеком-сфери пояснюють, що забезпечити «реальні» 100 Мбіт/с для всіх — питання не тільки техніки, а й грошей. Провайдерам доведеться купувати більші обсяги трафіку та закладати витрати на пікові навантаження, коли швидкість традиційно просідає.

Другий фактор — модернізація інфраструктури. Багато провайдерів працюють на PON, де один гігабітний порт «ділять» між десятками абонентів. Щоб підтягнути швидкість під нові стандарти, потрібні потужніші рішення (наприклад, порти на 10 Гбіт) — а це капітальні інвестиції, які зазвичай перекладають у тариф.

Третя причина — вимоги до автономності мережі під час перебоїв з електроенергією. Якщо провайдеру потрібно забезпечити довгу роботу обладнання без світла, це означає додаткові батареї, генератори, пальне та регулярну заміну техніки, яка деградує під навантаженням. У результаті для великих компаній подорожчання може бути відносно помірним, а для невеликих — болючим, аж до виходу з ринку.

Оцінки варіюються, але експерти не відкидають сценарію, за якого ціни підтягнуться «до рівня Європи»: 2 000–3 000 грн на місяць і більше — замість нинішніх масових пакетів по 200–300 грн. Саме звідси і прогноз про потенційне зростання в рази, а в окремих випадках — до десятикратного.

