Українці створять альтернативу Starlink

Українська компанія STETMAN підписала ліцензійну угоду зі шведською компанією Requtech щодо серійного виробництва сучасних супутникових терміналів на базі технології Resa. Вони працюють у мережі OneWeb і позиціонуються як альтернатива Starlink

Про це повідомив CEO компанії STETMAN Дмитро Стеценко. Також у коментарі dev.ua він поділився деталями угоди та розповів про розробку.

Про компанію STETMAN

Компанія спеціалізується на розробці, виробництві, модернізації та обслуговуванні супутникових систем військового призначення, зокрема STARMOD і UASAT. STETMAN також працює з комерційними платформами — Starlink, Intellian, Kymeta, Resa, — забезпечуючи сумісність з LEO- та GEO-супутниками:

Starlink / SpaceX (LEO): Starlink, STARMOD.

(LEO): Starlink, STARMOD. Eutelsat / OneWeb (LEO): Intellian, Kymeta, Resa, UASAT.

(LEO): Intellian, Kymeta, Resa, UASAT. Intelsat (GEO): Kymeta, Resa, UASAT.

(GEO): Kymeta, Resa, UASAT. UASAT (GEO): власна розробка.

«Тобто вже сьогодні ми маємо робочу альтернативу Starlink у сегменті LEO-супутників — OneWeb, а також додаткові варіанти у GEO-супутниках — Intelsat і UASAT», — пояснив Дмитро Стеценко.

Угода з Requtech: що передбачає

У рамках домовленостей зі шведською компанією Requtech, українська компанія STETMAN отримає ліцензію на серійне виробництво супутникових терміналів Resa на території України. За словами керівника STETMAN Дмитра Стеценка, партнери зі Швеції надають технічну документацію та передають право на повноцінне самостійне виготовлення терміналів за власною технологією.

«Ми адаптуємо його під наші потреби, додаючи власний дизайн, захист та компоненти, які вже успішно застосовуємо у STARMOD для Starlink і постачаємо Силам безпеки та оборони України протягом останніх 2,5 роки», — додає Дмитро Стеценко.

Про сам термінал

Термінал Resa функціонально схожий на Starlink, проте демонструє нижчу швидкість: 5/50 Mbps проти 20/200 Mbps у Starlink. Водночас, за словами Стеценка, цього цілком достатньо.

«Це не є обмеженням термінала, просто супутників OneWeb в 10 разів менше Starlink. Проте для безпекових завдань цього цілком достатньо», — підкреслює керівник STETMAN.

Читайте також: Україна братиме участь у космічній програмі ЄС

Плани виробництва

Ліцензія не обмежує STETMAN у кількості терміналів. За оптимістичним сценарієм, виробництво може стартувати вже через пів року — зі щомісячною потужністю від 2000 до 10000 одиниць. За кожен термінал передбачена ліцензійна виплата Requtech. Це значно скорочує час запуску і капітальні витрати.

«До того ж термінал уже сертифікований, що економить українським виробникам додатково 1-2 роки», — підкреслив Дмитро Стеценко.

Масштабне виробництво в Україні може також пришвидшити розширення угруповання супутників OneWeb, зазначає він. Ба більше, STETMAN вже отримує звернення від інвесторів щодо фінансування замовлень та запуску супутників в інтересах України.

Чи замінить Resa Starlink?

«Так, альтернатива вже існує», — відповів CEO STETMAN на питання: «Чи стане це реальною альтернативою Starlink і чи зможе Україна відмовитися від зв’язку Ілона Маска?».

На сьогодні системи на базі OneWeb коштують дорожче, ніж Starlink. Водночас із розвитком виробництва і технологій ситуація може змінитися.

За словами Дмитра Стеценка, навіть до запуску ліцензійного виробництва українська сторона вже готова постачати термінали для мережі OneWeb, зокрема виробництва Intellian, Kymeta та Requtech.

«Однак я вважаю, що відмова від Starlink нам не потрібна. Краще мати резервні системи та забезпечити джерела фінансування для використання обох мереж», — додає він.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ЄС може відмовитися від Visa та Mastercard

Українські електронні підписи визнаватимуть у ЄС

Де у ЄС найвища погодинна зарплата — рейтинг Eurostat