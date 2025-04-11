Україна братиме участь у космічній програмі ЄС

9 квітня у Брюсселі (Бельгія), під час засідання Ради асоціації між Україною та ЄС, відбулося урочисте підписання Угоди про участь України в європейській Космічній програмі

Документ передбачає приєднання нашої країни до компонента Copernicus, а також до підкомпонентів «Події космічної погоди» і «Навколоземні об’єкти» в межах компонента «Космічна ситуаційна обізнаність», йдеться в пресрелізі на сайті Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Від України Угоду підписав Представник при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії Всеволод Ченцов. Від Європейського Союзу — Єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубіліус.

Угода визначає умови та принципи участі України в окремих компонентах Космічної програми Європейського Союзу відповідно до Регламенту (ЄС) 2021/696.

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У межах співпраці передбачається співпраця за:

компонентом Copernicus (спостереження за Землею на основі супутникового та наземного сегментів);

підкомпонентом SWE (вивчення космічної погоди та її впливу на Землю);

підкомпонентом NEO (відстеження космічних тіл та об’єктів, що можуть становити загрозу для Землі).

Участь України в Програмі відкриває нові можливості для тіснішої співпраці з ЄС у сфері космосу. Це дозволить Україні розвивати сучасні технології спостереження Землі з космосу, відстеження об’єктів на орбіті та ефективніше використовувати ці дані для вирішення практичних завдань.

Йдеться, зокрема, про застосування таких технологій у сільському господарстві, реагуванні на надзвичайні ситуації, боротьбі зі змінами клімату, захисті критичної інфраструктури, розвитку транспорту, енергетики, зв’язку, безпеки й оборони. Такий крок також сприятиме зміцненню космічного потенціалу України та посиленню її ролі на міжнародній арені.

Нагадаємо, що Україна та ЄС підписали меморандум про співпрацю в сфері кібербезпеки. Співпраця спрямована на розвиток механізмів оперативного реагування на кіберінциденти та посилення захисту критично важливих об’єктів. Також сторони узгодили спільні заходи з моніторингу, аналізу та запобігання кіберзагрозам, що сприятиме посиленню кіберстійкості як України, так і Європейського Союзу в умовах зростаючих кіберризиків.

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