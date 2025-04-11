close-btn
PaySpaceMagazine

Україна братиме участь у космічній програмі ЄС

11.04.2025 13:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

9 квітня у Брюсселі (Бельгія), під час засідання Ради асоціації між Україною та ЄС, відбулося урочисте підписання Угоди про участь України в європейській Космічній програмі

Україна братиме участь у космічній програмі ЄС

Україна братиме участь у космічній програмі ЄС Фото: freepik.com

Документ передбачає приєднання нашої країни до компонента Copernicus, а також до підкомпонентів «Події космічної погоди» і «Навколоземні об’єкти» в межах компонента «Космічна ситуаційна обізнаність», йдеться в пресрелізі на сайті Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Від України Угоду підписав Представник при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії Всеволод Ченцов. Від Європейського Союзу — Єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубіліус.

Угода визначає умови та принципи участі України в окремих компонентах Космічної програми Європейського Союзу відповідно до Регламенту (ЄС) 2021/696.

Цікаве по темі: ЄС може відмовитися від Visa та Mastercard

У межах співпраці передбачається співпраця за:

  • компонентом Copernicus (спостереження за Землею на основі супутникового та наземного сегментів);
  • підкомпонентом SWE (вивчення космічної погоди та її впливу на Землю);
  • підкомпонентом NEO (відстеження космічних тіл та об’єктів, що можуть становити загрозу для Землі).

Участь України в Програмі відкриває нові можливості для тіснішої співпраці з ЄС у сфері космосу. Це дозволить Україні розвивати сучасні технології спостереження Землі з космосу, відстеження об’єктів на орбіті та ефективніше використовувати ці дані для вирішення практичних завдань.

Йдеться, зокрема, про застосування таких технологій у сільському господарстві, реагуванні на надзвичайні ситуації, боротьбі зі змінами клімату, захисті критичної інфраструктури, розвитку транспорту, енергетики, зв’язку, безпеки й оборони. Такий крок також сприятиме зміцненню космічного потенціалу України та посиленню її ролі на міжнародній арені.

Нагадаємо, що Україна та ЄС підписали меморандум про співпрацю в сфері кібербезпеки. Співпраця спрямована на розвиток механізмів оперативного реагування на кіберінциденти та посилення захисту критично важливих об’єктів. Також сторони узгодили спільні заходи з моніторингу, аналізу та запобігання кіберзагрозам, що сприятиме посиленню кіберстійкості як України, так і Європейського Союзу в умовах зростаючих кіберризиків.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українські електронні підписи визнаватимуть у ЄС

Де у ЄС найвища погодинна зарплата — рейтинг Eurostat

Де у ЄС найнижчі та найвищі мінімальні зарплати — рейтинг

Рубрики: ЄвросоюзСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїКосмос
google news
Новини по темі
Kraken і Mastercard оголосили про співпрацю з метою впровадження крипти в Європі 09.04.2025

Kraken і Mastercard оголосили про співпрацю з метою впровадження крипти в Європі
Регулятор в ЄС оштрафував Revolut на $3,8 млн 09.04.2025

Регулятор в ЄС оштрафував Revolut на $3,8 млн
ЄС може відмовитися від Visa та Mastercard 07.04.2025

ЄС може відмовитися від Visa та Mastercard
В’їзд в ЄС для українців стане платним 04.04.2025

В’їзд в ЄС для українців стане платним
Українські електронні підписи визнаватимуть у ЄС 31.03.2025

Українські електронні підписи визнаватимуть у ЄС
Де у ЄС найвища погодинна зарплата — рейтинг Eurostat 28.03.2025

Де у ЄС найвища погодинна зарплата — рейтинг Eurostat
Вибір редакції
Всі
Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
ТОП статей 09.04.2025

Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози

 Світові лідери та українські бізнесмени: хто увійшов до списку найбагатших у 2025
ТОП статей 03.04.2025

Світові лідери та українські бізнесмени: хто увійшов до списку найбагатших у 2025
Останні новини
Сьогодні  20:00

Трамп підписав перший в історії США закон про криптовалюти

 Сьогодні  19:20

Правила подання звітності та сплати податків для мобілізованих ФОП можуть змінитися

 Сьогодні  18:30

5 криптовалют з потенціалом до прориву цього року

 Сьогодні  17:40

АМКУ дозволив ОККО орендувати станції мережі KLO

 Сьогодні  16:50

Скільки грошей з держбюджету йде на соцвиплати — звіт за I квартал 2025

 Сьогодні  15:10

Українці створять альтернативу Starlink

 Сьогодні  14:20

Біткоїн може зупинитися на $84 000 — CryptoQuant

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber