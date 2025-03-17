Де у ЄС найнижчі та найвищі мінімальні зарплати — рейтинг

Мінімальна заробітна плата суттєво відрізняється між країнами-членами ЄС. Станом на січень 2025 року найвищий рівень мінімальної зарплати встановлено у Люксембурзі — €2638 на місяць. Серед інших країн, де мінімалка перевищує €1500 на місяць: Ірландія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина та Франція
З іншого боку, найнижча мінімальна зарплата зафіксована в Болгарії — €551 на місяць. Менше ніж €1000 на місяць зафіксовано у Болгарії, Угорщині, Латвії, Мальті, Румунії, Словаччині, Чехії, Естонії, Хорватії, Литві, Португалії, Греції та Польщі.
Зазначимо, що у статистиці Eurostat розмір мінімальної заробітної плати подається у вигляді валового доходу, тобто до вирахування податків і соціальних внесків.
Для порівняння, федеральний мінімум у Сполучених Штатах станом на грудень 2024 року складав €1210 на місяць (у перерахунку за курсом на кінець грудня 2024 року).
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З урахуванням купівельної спроможності (PPS) найвищий рівень мінімальної зарплати серед країн ЄС зафіксовано у Німеччині — 1992 PPS. Коригування на PPS дозволяє об’єктивніше оцінити реальний економічний вплив заробітної плати у країнах із різними рівнями життя.
За цим показником, Сполучені Штати мають мінімальну зарплату на рівні 837 PPS, що ставить їх у нижню частину рейтингу порівняно з країнами ЄС.
Примітка: Данія, Італія, Австрія, Фінляндія та Швеція не мають національної мінімальної заробітної плати.
Мінімальна зарплата у країнах ЄС (за січень 2025 року у стандартах купівельної спроможності (PPS) на місяць):
- Німеччина – 1 992
- Люксембург – 1 969
- Нідерланди – 1 875
- Бельгія – 1 764
- Ірландія – 1 664
- Франція – 1 606
- Польща – 1 523
- Іспанія – 1 517
- Словенія – 1 427
- Румунія – 1 340
- Хорватія – 1 298
- Литва – 1 264
- Португалія – 1 170
- Греція – 1 129
- Кіпр – 1 076
- Мальта – 1 056
- Угорщина – 1 030
- Словаччина – 973
- Чехія – 935
- Болгарія – 931
- Латвія – 902
- Естонія – 878
- США (для прикладу) – 837
Примітка: дані для Словенії та Іспанії станом на липень 2024 року.
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