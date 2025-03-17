Де у ЄС найнижчі та найвищі мінімальні зарплати — рейтинг

Мінімальна заробітна плата суттєво відрізняється між країнами-членами ЄС. Станом на січень 2025 року найвищий рівень мінімальної зарплати встановлено у Люксембурзі — €2638 на місяць. Серед інших країн, де мінімалка перевищує €1500 на місяць: Ірландія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина та Франція

З іншого боку, найнижча мінімальна зарплата зафіксована в Болгарії — €551 на місяць. Менше ніж €1000 на місяць зафіксовано у Болгарії, Угорщині, Латвії, Мальті, Румунії, Словаччині, Чехії, Естонії, Хорватії, Литві, Португалії, Греції та Польщі.

Зазначимо, що у статистиці Eurostat розмір мінімальної заробітної плати подається у вигляді валового доходу, тобто до вирахування податків і соціальних внесків.

Для порівняння, федеральний мінімум у Сполучених Штатах станом на грудень 2024 року складав €1210 на місяць (у перерахунку за курсом на кінець грудня 2024 року).

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З урахуванням купівельної спроможності (PPS) найвищий рівень мінімальної зарплати серед країн ЄС зафіксовано у Німеччині — 1992 PPS. Коригування на PPS дозволяє об’єктивніше оцінити реальний економічний вплив заробітної плати у країнах із різними рівнями життя.

За цим показником, Сполучені Штати мають мінімальну зарплату на рівні 837 PPS, що ставить їх у нижню частину рейтингу порівняно з країнами ЄС.

Примітка: Данія, Італія, Австрія, Фінляндія та Швеція не мають національної мінімальної заробітної плати.

Мінімальна зарплата у країнах ЄС (за січень 2025 року у стандартах купівельної спроможності (PPS) на місяць):

Німеччина – 1 992

Люксембург – 1 969

Нідерланди – 1 875

Бельгія – 1 764

Ірландія – 1 664

Франція – 1 606

Польща – 1 523

Іспанія – 1 517

Словенія – 1 427

Румунія – 1 340

Хорватія – 1 298

Литва – 1 264

Португалія – 1 170

Греція – 1 129

Кіпр – 1 076

Мальта – 1 056

Угорщина – 1 030

Словаччина – 973

Чехія – 935

Болгарія – 931

Латвія – 902

Естонія – 878

США (для прикладу) – 837

Примітка: дані для Словенії та Іспанії станом на липень 2024 року.

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