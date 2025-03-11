ЄС надасть українським банкам €1,6 млрд на кредитування бізнесу

Керівна рада Ukraine Investment Framework оголосила конкурс заявок на опосередковане кредитування мікро-, малих і середніх підприємств через банки

Ініціатива спрямована на розширення доступу до фінансування для бізнесів, зокрема в регіонах, що постраждали від війни, а також компаній, заснованих внутрішньо переміщеними особами, ветеранами та іншими вразливими групами. Окремий акцент зроблено на підтримці заходів із розмінування, зазначається в пресрелізі.

Загальна сума конкурсу становить 1,6 мільярда євро, з яких 1,4 мільярда євро передбачені у вигляді кредитних гарантій, а ще 200 мільйонів євро — у форматі грантів та технічної допомоги.

«Новий конкурс для банківського сектору в рамках UIF — це важливий крок у спрямуванні інвестицій саме в приватний сектор. Ми прагнемо створити умови, за яких малі та середні підприємства, що забезпечують близько 80% робочих місць в Україні, отримають ширший доступ до необхідного фінансування. Особливий акцент — на підтримці підприємств, що працюють у постраждалих регіонах, працевлаштовують ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та представників вразливих груп. Важливо не лише стабілізувати економіку, а й створити умови для її сталого зростання, в тому числі за рахунок розвитку малого та середнього бізнесу», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Програма допомагає малому та середньому бізнесу отримати фінансування, зменшуючи ризики для банків. Завдяки цьому підприємці можуть отримати кредити з меншими вимогами до застави, що особливо важливо для розвитку їхньої справи.

Основні умови конкурсу:

щонайменше 50% фінансування — для бізнесів у постраждалих регіонах, компаній ВПО, ветеранів або тих, хто наймає людей з цих груп;

щонайменше 75% фінансування передбачено для МСП і 25% для МСП+, відповідно до пріоритетів конкурсу;

додаткова підтримка — для підприємств, що займаються розмінуванням;

щонайменше 50% коштів — на капітальні інвестиції;

чим більше фінансування для підтримки вразливих категорій, тим вищий рівень гарантійного покриття може отримати банк;

до 60% грантів передбачено на бізнес-проєкти, які поєднують модернізацію виробництва, енергетичну безпеку та підтримку підприємств, постраждалих від війни.

У межах оголошеного конкурсу міжнародні фінансові організації (МФО) наразі формують свої пропозиції для подачі на фінансування. Після цього вони будуть затверджені Єврокомісією та урядом України. Очікується, що нове фінансування для українського бізнесу буде доступним у другій половині цього року.

На даний момент бізнеси можуть звертатися до банків-партнерів, щоб подати заявку на фінансування, яке стане можливим після затвердження поданих ініціатив.

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