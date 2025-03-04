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NovaPay дозволив ФОПам оформляти кредити у застосунку

04.03.2025 17:00
Ольга Деркач
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NovaPay спрощує доступ бізнесу до фінансування — тепер підприємці, які співпрацюють із Новою поштою й NovaPay, можуть подати заявку на оформлення кредиту безпосередньо в мобільному застосунку NovaPay

NovaPay дозволив ФОПам оформляти кредити у застосунку

NovaPay дозволив ФОПам оформляти кредити у застосунку Фото: freepik.com

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

«У 2024 році наші клієнти-підприємці вже отримали від NovaPay 281,4 млн грн кредитних коштів. Попит на фінансування продовжує зростати, і тепер ми робимо процес ще простішим — подати заявку на кредит можна прямо в застосунку NovaPay у кілька кліків. Раніше для цього потрібно було подавати заявку через сайт, а зараз  усе швидко, зручно та доступно для бізнесу», — коментує Яна Левада, директорка департаменту з розвитку бізнесу NovaPay.

Щоб подати заявку на оформлення кредиту в застосунку, треба:

  • мати відкритий рахунок ФОП;
  • у застосунку NovaPay у меню «Кредити» переглянути доступний ліміт та умови;
  • подати заявку, після чого менеджер зв’яжеться для допомоги в оформленні.

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Кредит для ФОП у NovaPay доступний на суму від 100 000 до 2 000 000 грн із строком погашення 12 місяців. Процента ставка за кредитом становить 28% річних, а комісія за надання позики та дострокове погашення відсутня. Сплата заборгованості здійснюється щомісяця рівними частинами.

Скористатися послугою можуть ФОПи, які є резидентами України та співпрацюють із Новою поштою й NovaPay. У застосунку також можна керувати своїм кредитом, переглядати деталі та зручно погашати позику.

NovaPay — це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже понад 12 років надає платіжні сервіси онлайн та офлайн у понад 3 600 відділеннях Нової пошти. NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

Нагадаємо, що NovaPay запускає новий сервіс для компаній та ФОПів — зарплатний проєкт, який робить виплату заробітних плат швидкою, зручною та вигідною для роботодавців і співробітників.

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Рубрики: ГрошіКредитуванняНова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніNOVA
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