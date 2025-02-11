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NovaPay розширив можливості клієнтів щодо зняття готівки

11.02.2025 13:00
Ольга Деркач
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Клієнти NovaPay тепер можуть знімати готівку зі своїх карток без додаткових комісій під час звичних покупок. Це можна зробити на касах супермаркетів, аптек, АЗС, мереж, які долучились до проєкту

NovaPay розширив можливості клієнтів щодо зняття готівки

NovaPay розширив можливості клієнтів щодо зняття готівки Фото: motionarray.com

Наразі ця послуга доступна у більш ніж 10 000 торгових точках по всій Україні, йдеться в пресрелізі.

Щоб скористатися послугою, варто:

  • під час оплати на касі повідомити касиру про бажання отримати готівку;
  • обов’язково зробити покупку на будь-яку суму, оплативши карткою NovaPay;
  • підтвердити операцію через PIN-код або за допомогою Touch ID/Face ID на смартфоні чи смарт-годиннику;
  • забрати гроші у касира разом із чеком.

Максимальна сума видачі за одну транзакцію — 6 000 грн, проте вона залежить від умов надання сервісу партнером та наявності готівки у касі. Добовий ліміт на зняття коштів становить 100 000 грн, включаючи операції в банкоматах та через POS-термінали.

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Без комісії можна зняти до 50 000 грн, а при перевищенні цієї суми стягується комісія 0,9% від суми, але не менше 10 грн.

Користувачі карток NovaPay можуть знімати готівку у відділеннях Нової пошти за допомогою штрих-коду у застосунку NovaPay — без комісій, у межах лімітів НБУ.

NovaPay — міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) та вже понад 12 років надає платіжні послуги онлайн і офлайн у більш ніж 3 600 відділеннях Нової пошти. Це перша небанківська фінансова установа в Україні, яка отримала розширену ліцензію НБУ, що дозволяє відкривати рахунки та випускати картки.

Нагадаємо, що у застосунку NovaPay зʼявилася нова функція для ФОПів. Тепер ФОПи, які співпрацюють з групою компаній NOVA, можуть оформити договір післяплати в мобільному застосунку NovaPay. Таким чином підприємці, що продають онлайн, доставляють Новою поштою, можуть швидко і легко укласти договір і отримувати післяплату прямо на рахунок ФОП.

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Рубрики: ГрошіНова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніNOVA
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