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PaySpaceMagazine

NovaPay запустив новий кредитний продукт

28.01.2025 15:40
Ольга Деркач
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Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay відтепер пропонує клієнтам, що отримують зарплату на картку NovaPay в межах зарплатного проєкту, нову послугу — «Зарплата терміново»

NovaPay запустив новий кредитний продукт

NovaPay запустив новий кредитний продукт Фото: freepik.com

Ця послуга призначена для тих, кому потрібні додаткові кошти до наступної виплати зарплати, без зайвих витрат на користування кредитом. Нову картку чи рахунок відкривати не потрібно – кредит зараховується на той самий рахунок, де отримується заробітна плата, йдеться в прес-релізі.

Послуга стає доступною після одного місяця зарахувань зарплати на картку NovaPay. Ліміт визначається індивідуально, залежно від розміру доходу клієнта та наявності інших кредитів, і може дорівнювати місячній зарплаті. Кредит можна оформити будь-якого дня, а строк його дії становить 1 місяць. Якщо клієнт уже користується послугою «Зарплата терміново», новий кредит стане доступним наступного дня після погашення попереднього.

««Зарплата терміново» — це наша відповідь на потреби клієнтів у швидкій фінансовій підтримці без переплат. Клієнти можуть скористатися кредитом на суму від 1 000 до 100 000 гривень. У порівнянні з подібними ринковими пропозиціями маємо конкурентну реальну процентну ставку, яка становить символічні 0,00001% річних, а комісія повністю відсутня», — зазначає Яна Левада, директорка департаменту розвитку бізнесу NovaPay.

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Співробітники, чиї роботодавці підключені до зарплатного проєкту, можуть легко оформити послугу «Зарплата терміново» через мобільний застосунок NovaPay. Для цього потрібно:

  • зайти в розділ «Кредити» та обрати блок «Зарплата терміново»;
  • визначитись із розміром кредиту — вибрати максимальну доступну суму або зменшити її за потреби;
  • ознайомитися з умовами договору та підписати його.

Після оформлення кошти автоматично зараховуються на картку.

Кредит можна погасити достроково через мобільний застосунок NovaPay або у відділенні Нової пошти. Якщо сума не буде погашена вчасно, вона автоматично списується з рахунку за умови наявності достатніх коштів.

Важливо уникати прострочень: із першого дня прострочення нараховується 120% річних, а на 16-й день додається штраф у розмірі 500 грн.

Нагадаємо, що NovaPay запустив новий сервіс для бізнесу та ФОПів — зарплатний проєкт, який робить виплату заробітних плат швидкою, зручною та вигідною для роботодавців і співробітників.

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