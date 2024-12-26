NovaPay підтвердив відповідність міжнародним стандартам платіжної безпеки

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay вкотре пройшов сертифікацію за міжнародним стандартом безпеки даних платіжних карток PCI DSS

Цього року компанія проходила аудит за оновленим стандратом — PCI DSS 4.0, що містить більше вимог до платіжних установ і враховує зміни в технологіях, кіберзагрозах і практиках безпеки, йдеться в пресрелізі NovaPay.

«Стандарти PCI DSS працюють у світі з 90-их років, в Україні банки та фінансові установи почали сертифікуватись за ними з 2000-их. Якщо компанія оперує даними карток, вона має відповідати стандарту PCI DSS. Це значить, що вона проводить платежі безпечно для клієнтів, — розповідає Григорій Лісничий, директор департаменту інформаційних технологій NovaPay. — Починаючи з 2020 року, ми щорічно проходимо цю сертифікацію, а цього року для неї реалізували низку проектів зі зміни архітектури і впровадженню нових систем інформаційної безпеки. Викликом було те, що ми зробили все це при постійному навантаженні — близько 3 млн транзакцій на день — без зупинки сервісу та ризиків для наших клієнтів».

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Аудит проводила компанія Compliance Control, сертифікована міжнародними платіжними системами Visa i MasterCard.

NovaPay – це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже 12 років надає платіжні сервіси онлайн та офлайн у понад 3 600 відділеннях Нової пошти. NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

Нагадаємо, що NovaPay почав відкривати рахунки українським компаніям. Юридичні особи відтепер можуть відкрити рахунок через міжнародний фінансовий сервіс NovaPay. Його відкриття та обслуговування, а також всі платежі й перекази є безплатними.

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