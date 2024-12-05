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NovaPay додав нові сервіси для ФОПів у застосунок

05.12.2024 13:00
Дарія Шуть
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Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay продовжує вдосконалювати фінансові послуги для підприємців у своєму застосунку

NovaPay

Фото: NovaPay

Відтепер у застосунку NovaPay фізичні особи-підприємці (ФОП) можуть створювати шаблони та вивантажувати реєстри післяплат, йдеться у пресрелізі компанії.

Зазначається, що шаблони для платежів значно спрощують регулярні фінансові операції, дані для яких підприємці раніше вводили вручну. Це перекази на IBAN, бюджетні платежі, перекази коштів із рахунку ФОП на власну картку фізичної особи.

Шаблони можна створювати:

  • на екрані списку шаблонів,
  • з деталей будь-якого платежу ФОП,
  • після успішного завершення платежу.

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До шаблонів також можна налаштувати автоплатіж з обов’язковим підтвердженням. Застосунок сам нагадає про дату оплати й запропонує підтвердити її всього одним кліком.

Водночас ФОПи отримали можливість формувати реєстр контролю післяплат або контроль оплати прямо у застосунку. Це корисний інструмент для підприємців, які отримують післясплату за відправлені посилки Новою поштою.

Раніше клієнти отримували щоденні реєстри оплат за попередній день на електронну пошту. Тепер завдяки новому сервісу можна:

  • самостійно формувати реєстр за будь-який період;
  • отримувати реєстр у зручному форматі та ділитись ним із колегами через email, будь-який месенджер тощо;
  • переглядати інформацію у кілька кліків у мобільному застосунку.

Нагадаємо, в липні цього року NovaPay дав підприємцям можливість відкривати платіжний рахунок у своєму застосунку. Функціонал дозволяє легко та швидко отримати віртуальну бізнес-картку та онлайн-доступ до основних фінансових сервісів, оформлювати довіреності, а також вносити та знімати готівку із рахунку у відділеннях Нової пошти зі штрихкодом у застосунку NovaPay.

Також у листопаді NovaPay почав відкривати рахунки українським компаніям. Відкриття та обслуговування рахунку, а також всі платежі й перекази є безплатними.

Крім того, NovaPay впровадив оновлення у своєму застосунку, спростивши та покращивши низку функцій. В оновленому застосунку NovaPay, крім дизайну, з’явились відображення лімітів НБУ та зручніша система платежів.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїNOVAБізнес
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