У NovaPay зʼявилася функція розділення оплати

У фінансовому сервісі NovaPay зʼявилася нова функція — розділення оплати

Про це йдеться в дописі Нової пошти на офіційній сторінці в Telegram.

«Ви тепер можете зручно ділити рахунки між друзями або колегами у мобільному застосунку NovaPay. Жодних розрахунків та збору коштів заздалегідь — просто скористайтеся функцією розділення оплати», — пишуть в Новій пошті

Як працює нова функція:

оплатіть рахунок карткою NovaPay;

в історії платежів оберіть операцію з позначкою «Розділи оплату»;

додайте друзів із контактної книги, вкажіть їх частки, і запит на оплату буде надіслано їм автоматично.

Мінімальна сума для розділення — 50 грн, максимальна частка для кожного учасника — 100 тис. Грн.

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Оплату можна розділити до 20 осіб протягом 30 днів після здійснення операції.

Послуга доступна в кафе, ресторанах, магазинах, АЗС, таксі та інших сферах.

Нагадаємо, що NovaPay запровадив знижку 50% на доставку та відправку посилки. Знижка доступна виключно при оплаті карткою NovaPay у застосунку фінансового сервісу. У разі оплати іншою карткою, у відділенні чи додатку Нової пошти програма не застосовується.

Раніше ми писали, що український Червоний Хрест розпочав виплати мінігрантів деяким категоріям українців через міжнародний фінансовий сервіс NovaPay. 60 підприємців можуть отримати гранти у розмірі 100 000 грн через NovaPay на відновлення бізнесу або реалізацію готового бізнес-плану для відкриття власної справи у рамках проєкту Українського Червоного Хреста «Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування». Проєкт діє у п’яти регіонах: Черкаській, Тернопільській, Кіровоградській, Миколаївській та Вінницькій областях. Сума гранту розрахована на одну бізнес-ідею та розбита на два рівні платежі.

Крім того у застосунку NovaPay можна відкрити рахунок для ФОПів. Функціонал дозволяє легко та швидко отримати віртуальну бізнес-картку та онлайн-доступ до фінансових сервісів.

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