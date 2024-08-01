Скільки інвестували клієнти NovaPay в облігації компанії

За чотири місяці близько 2 тисяч українців придбали корпоративні облігації NovaPay у застосунку на 365,5 млн гривень

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

«За тими угодами, дія яких вже закінчилась, клієнтам вже виплатили 255,11 мільйона гривень, – коментує Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay. – Найчастіше клієнти віддають перевагу середньостроковим облігаціям. 56% клієнтів вкладаються в облігації повторно. Бо придбати папери і отримати дохід можна швидко, легко і надійно, а відсоткові ставки за ними — вигідні».

Ключові факти про клієнтів, які інвестують у корпоративні облігації NovaPay:

75% — чоловіки, 25% — жінки;

середній вік інвестора — 37 років, а найстаршому інвестору — 75 років;

середній чек за угодами через застосунок — 41 тис. грн.

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Для інвестицій у цінні папери необхідно:

зареєструватися у застосунку NovaPay;

на головному екрані натиснути «Купити облігації NovaPay»;

обрати строк і суму інвестиції;

підтвердити заявку, підписати договір з брокером;

оплатити інвестицію.

Мінімальна сума інвестицій в облігації становить 1000 гривень. За цінними паперами з виплатою через 6 та 12 місяців передбачено 16,5% річних, на 3 місяці — 16%, на 2 — 14%, а на 1 місяць — 13% річних.

Торік компанія NovaPay зареєструвала три публічні випуски відсоткових облігацій серій A, B, і C по 100 млн грн кожен. У 2024 році компанія випустила ще три випуски таких цінних паперів — серій D, Е та F. Рейтингова агенція «Стандарт-Рейтинг» присвоїла кредитний рейтинг uaAA корпоративним облігаціям NovaPay. Це один із найвищих показників серед українських небанківських фінансових установ.

Нагадаємо, що у застосунку NovaPay можна відкрити рахунок для ФОПів. Функціонал дозволяє легко та швидко отримати віртуальну бізнес-картку та онлайн-доступ до фінансових сервісів.

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