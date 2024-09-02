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NovaPay виплачує гранти від Червоного Хреста: хто може отримати

02.09.2024 15:00
Дарія Шуть
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Український Червоний Хрест розпочав виплати мінігрантів деяким категоріям українців через міжнародний фінансовий сервіс NovaPay

NovaPay виплачує гранти від Червоного Хреста: хто може отримати

Фото: unsplash.com

60 підприємців можуть отримати гранти у розмірі 100 000 грн через NovaPay на відновлення бізнесу або реалізацію готового бізнес-плану для відкриття власної справи у рамках проєкту Українського Червоного Хреста «Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування».

Проєкт діє у п’яти регіонах: Черкаській, Тернопільській, Кіровоградській, Миколаївській та Вінницькій областях. Сума гранту розрахована на одну бізнес-ідею та розбита на два рівні платежі.

Взяти участь у проєкті можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО), ветерани та їхні сім’ї, люди з інвалідністю, багатодітні сім’ї тощо.

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Партнером Червоного Хреста у проєкті став NovaPay. Сервіс працює з благодійною організацією напряму, без посередництва інших платіжних систем, що дозволяє працювати швидше і зручніше для усіх сторін.

Інформацію про умови надання грантів та нарахування грошової допомоги можна отримати від регіональних осередків Українського Червоного Хреста в областях або за телефоном 0 800 332 656.

Отримати кошти українці зможуть готівкою в одному з 3500 відділень Нової пошти. Для цього потрібно:

  • повідомити касира у відділенні Нової пошти про переказ від Українського Червоного Хреста та назвати номер переказу NovaPay;
  • надати документи, що посвідчують особу;
  • отримати кошти готівкою.

Також NovaPay вже виплачує допомогу ВПО від ООН та інших гуманітарних організацій. Також у відділеннях Нової пошти можна отримати міжнародні грошові перекази RIA, Western Union та MoneyGram.

Нагадаємо, NovaPay підбив підсумки роботи за перше півріччя 2024-го, продемонструвавши збільшення у сферах переказів та сплати податків. За шість місяців цього року NovaPay перерахував до бюджету країни 530 млн грн. Це на 13% більше податків, ніж за той самий період 2023 року.

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Джерело: NovaPay

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніNOVA
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