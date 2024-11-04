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NovaPay почав відкривати рахунки українським компаніям

04.11.2024 13:40
Дарія Шуть
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Юридичні особи відтепер можуть відкрити рахунок через міжнародний фінансовий сервіс NovaPay. Його відкриття та обслуговування, а також всі платежі й перекази є безплатними

NovaPay почав відкривати рахунки українським компаніям

Фото: freepik.com

Як повідомили у пресслужбі NovaPay, крім відкриття рахунку кожен корпоративний клієнт одразу отримує персонального менеджера і особистий бізнес-кабінет із широким функціоналом:

  • віддаленим керуванням рахунком – для керівника та довірених осіб;
  • мультикабінетом для роботи з групою компаній NOVA (Нова пошта);
  • платежами в гривні;
  • виписками, історією та шаблонами, візуванням платежів за звичними КЕП тощо.

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Щоб відкрити рахунок, юридична особа, яка є новим клієнтом сервісу, повинна заповнити анкету на сайті NovaPay та подати такі документи:

  • опитувальник;
  • реєстраційні документи;
  • ідентифікаційні дані розпорядників та документи, що підтверджують їхні повноваження;
  • договірна база.

Водночас для чинних клієнтів Нової пошти і NovaPay діє спрощена процедура відкриття рахунків.

«Платіжні рахунки у NovaPay для компаній, що вже працюють з Новою поштою, — логічний і очікуваний крок. Це значно спростить їх фінансову рутину та допоможе швидше вести розрахунки. Наприклад, на рахунок NovaPay кошти за післяплату зараховуються день у день», — зазначає Олексій Рубан, директор з інновацій NovaPay.

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NovaPay – це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже 12 років надає платіжні сервіси онлайн і офлайн у понад 3 500 відділеннях Нової пошти. NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки. Компанія першою серед небанківських фінансових установ презентувала власний мобільний застосунок.

Нагадаємо, NovaPay почала випускати бізнес-картки для ФОПів. Тепер підприємці можуть замовити пластикову бізнес-картку через застосунок NovaPay і отримати її у відділенні Нової пошти.

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Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніNOVA
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