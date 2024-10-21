Скільки податків сплатив NovaPay з початку року: названо суму

NovaPay з початку року збільшив суму сплачених до державного бюджету податків на 22% порівняно з минулим роком

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта), за дев’ять місяців 2024-го перерахував до бюджету країни понад 1 млрд грн податків та зборів. Водночас сума інвестицій за цей період становить 4,5 млн грн.

Загальна кількість здійснених транзакцій за цей час складає 292 млн. Це на 16% більше порівняно з третім кварталом 2023-го. Всього через систему пройшло переказів на 213,7 млрд грн, — показник на 29% більше, ніж минулого року.

Серед найбільш популярних послуг NovaPay, крім традиційних переказів, операції з поповнення та зняття готівки з карток у відділеннях Нової пошти, а також отримання післяплати підприємцями за продані та доставлені Новою поштою товари.

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Фінансовий директор NovaPay Ігор Приходько зазначив, що зростання бізнес-показників компанії зумовлено кількома ключовими факторами.

«По-перше, ми розвиваємо наш власний мобільний застосунок, зручність і переваги якого вже оцінили понад 300 тисяч користувачів українців і понад 20 тисяч бізнес-клієнтів. По-друге, споживачі все більше й більше віддають перевагу онлайн-купівлям: продавці відправляють товари, покупці – отримують їх через Нову пошту. А ми забезпечуємо легкі та вигідні платіжні рішення для бізнесу й українців», — розповідає Ігор Приходько.

NovaPay вже 12 років надає платіжні сервіси та входить до найбільших платників податків держави. Компанія першою в Україні серед небанківських фінустанов отримала розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки. Також компанія першою серед небанків презентувала платіжний застосунок у грудні 2023 року.

Нагадаємо, NovaPay (ТОВ «НоваПей Кредит») оновив ставки за своїми корпоративними облігаціями. Зокрема, підвищено ставки для довгострокових угод: для девʼятимісячних — на 0,5%, для річних — на 1,5%.

Також ми писали, що у застосунку NovaPay зʼявилася нова функція під назвою «Кейс». Її можна використовувати для усіх видів зборів, великих покупок, оплати спільних рахунків.

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