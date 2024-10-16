NovaPay змінив ставки по облігаціях: скільки отримають інвестори

Ставки залежать від терміну купівлі облігацій NovaPay (від 1 до 12 місяців) і можуть сягати 18% річних

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay (ТОВ «НоваПей Кредит») оновив ставки за своїми корпоративними облігаціями. Зокрема, підвищено ставки для довгострокових угод: для девʼятимісячних — на 0,5%, для річних — на 1,5%.

«Нові умови будуть особливо цікаві тим клієнтам, хто вже вкладався в цей інструмент і довіряє компанії. Адже вони вже отримали свої виплати – вчасно, повністю, на свій рахунок у NovaPay», — заявив Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay.

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Так, станом на 15 жовтня ставки на облігації NovaPay становлять:

1 місяць – 10%;

2 місяці – 14%;

3 місяці – 15,5%;

6 місяців – 16,5%;

9 місяців – 17%;

12 місяців – 18%.

Зазначається, що загалом облігації NovaPay придбали вже понад 2 600 українців на близько 600 млн гривень.

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Як купити облігації NovaPay

Цінні папери можна купити в мобільному застосунку NovaPay за кілька хвилин. Для цього необхідно:

на головному екрані вибрати розділ «Накопичення» та натиснути «Купити облігації»;

обрати умови: строк і суму інвестицій;

підтвердити заявку, підписати документи через Дія.Підпис і сплатити за облігації. Коли процес купівлі завершиться, клієнт отримає push-сповіщення.

У додатку автоматично відображається очікувана сума виплати. Після завершення терміну дії угоди купівлі облігацій дохід надійде на рахунок клієнта в NovaPay.

Нагадаємо, рейтингова агенція «Стандарт-Рейтинг» підтвердила корпоративним облігаціям міжнародного фінансового сервісу NovaPay (ТОВ «НоваПей Кредит») кредитний рейтинг uaAA. Це є найвищим показником серед українських фінустанов. Відповідний рейтинг отримали облігації NovaPay всіх серій – A, B, C, D, E та F.

Попередній кредитний рейтинг облігацій NovaPay, присвоєний за результатами першого кварталу – також uaAA.

Торік NovaPay зареєстрував три публічні випуски відсоткових облігацій серій A, B, і C по 100 млн грн кожен. У 2024 році компанія випустила ще три випуски таких цінних паперів – серій D, Е та F. Кошти, залучені від розміщення облігацій, спрямовано на розвиток бізнесу NovaPay і її кредитних продуктів.

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