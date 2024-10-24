NovaPay почала випускати бізнес-картки для ФОПів

Тепер підприємці можуть замовити пластикову бізнес-картку через застосунок NovaPay і отримати її у відділенні Нової пошти

Про це в Telegram повідомила пресслужба Нової пошти.

«Це нова зручна послуга для клієнтів, які вже активно користуються рахунками ФОП від NovaPay. 20 000 підприємців вже відкрили рахунки ФОП у NovaPay, і більше 6 500 з них зробили це онлайн, оформивши віртуальні бізнес-карти», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з цією карткою підприємці отримують такі переваги:

швидке відкриття рахунку та зарахування післяплати в той же день;

доступ до фінансових сервісів онлайн: платежі за IBAN, електронні виписки, довіреності та цілодобова підтримка;

зручне зняття готівки у відділеннях Нової пошти за штрихкодом у застосунку;

привабливі тарифи: без комісій на операції з післяплатою, та лише 0,5% комісії на суми понад 100 000 грн при знятті готівки.

Цікаве по темі: NovaPay додав у застосунок автоплатежі по кредитах

Нагадаємо, що нещодавно у мобільному застосунку NovaPay для ФОПів стали доступні нові можливості. Це зокрема видача довіреностей до рахунку та внесення/зняття готівки з нього у відділеннях Нової пошти.

«За лічені хвилини з електронною довіреністю бухгалтер зможе створювати та підписувати платіжні інструкції, формувати виписки і звіти, переглядати історію операцій по рахунку та бачити реквізити», — зазначають у NovaPay.

Також раніше ми писали, що міжнародний фінансовий сервіс NovaPay, що входить до групи компаній NOVA, за дев’ять місяців 2024-го перерахував до бюджету країни понад 1 млрд грн податків та зборів. Водночас сума інвестицій за цей період становить 4,5 млн грн.

Загальна кількість здійснених транзакцій за цей час становить 292 млн. Це на 16% більше порівняно з третім кварталом 2023-го. Всього через систему пройшло переказів на 213,7 млрд грн, — показник на 29% більше, ніж минулого року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У застосунку NovaPay зʼявилася нова функція

Облігаціям NovaPay підтвердили найвищий кредитний рейтинг

У NovaPay зʼявилася функція розділення оплати