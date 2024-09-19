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NovaPay додав нові функції для ФОПів: як скористатись

19.09.2024 14:00
Дарія Шуть
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Фізичні особи-підприємці (ФОП) тепер можуть зручно знімати готівку в NovaPay та отримувати різні довіреності

NovaPay додав нові функції для ФОПів: як скористатись

Фото: freepik.com

Відтепер у мобільному застосунку NovaPay доступні нові можливості для ФОПів. Це зокрема видача довіреностей до рахунку та внесення/зняття готівки з нього у відділеннях Нової пошти.

Так, підприємці можуть оформити п’ять видів електронних довіреностей до рахунку ФОП:

  • для бухгалтера з правом підпису;
  • для бухгалтера без права підпису;
  • для поповнення рахунку готівкою;
  • для зняття з рахунку готівки;
  • для поповнення та зняття з рахунку готівки.

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«За лічені хвилини з електронною довіреністю бухгалтер зможе створювати та підписувати платіжні інструкції, формувати виписки і звіти, переглядати історію операцій по рахунку та бачити реквізити», — зазначають у NovaPay.

Також для ФОПів додали функцію внесення та зняття готівки з рахунку у відділеннях Нової пошти за допомогою штрих-коду у NovaPay. Послуга доступна як довіреним особам, так і самим ФОПам, які мають рахунок у NovaPay.

До 26 вересня на всі послуги внесення та зняття готівки діє 0% на комісії. Потім на усі операції з коштами, що надійшли як післяплата також буде відсутня комісія.

А на операції з коштами, що не є зарахуванням післяплати:

  • усі транзакції і зняття готівки до 100 тис. грн — без комісій;
  • більше цієї суми — на зняття готівки комісія 0.5%, утім не менше 15 грн. Переказ на інший банк – 0.5%, мінімум – 2 грн, максимум – 15 грн.

Нагадаємо, в липні цього року NovaPay дав підприємцям можливість відкривати платіжний рахунок у застосунку. Функціонал дозволяє легко та швидко отримати віртуальну бізнес-картку та онлайн-доступ до основних фінансових сервісів, а також виводити дохід ФОПу на картку фізособи.

Також ми писали, що NovaPay запровадив знижку 50% на доставку та відправку посилки. Знижка доступна виключно при оплаті карткою NovaPay у застосунку фінансового сервісу. У разі оплати іншою карткою, у відділенні чи додатку Нової пошти програма не застосовується.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніNOVAБізнес
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