NovaPay оновив застосунок: що змінилось

В оновленому застосунку NovaPay, крім дизайну, з’явились відображення лімітів НБУ та зручніша система платежів

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта), впровадив оновлення у своєму застосунку, спростивши та покращивши низку функцій. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Так, серед нових можливостей з’явилась персоналізація картки. Тепер користувачі можуть встановлювати будь-яке фото як скін картки, зробивши її унікальною.

Також у застосунок додали шкалу лімітів Нацбанку України. Для зручного контролю карткових переказів у межах ліміту НБУ (150 тис. грн на місяць) додано лічильник. Він показує, скільки коштів вже переказано, і скільки ще залишилось. Водночас перекази за IBAN залишаються без лімітів та комісій, а транзакції всередині застосунку NovaPay та оплати посилок не враховуються в лічильник р2р.

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Не обійшлось і без оновлення дизайну. Головний екран став інтуїтивнішим, а новий вигляд кнопок – візуально приємнішим. У блоці «Накопичення» можна придбати корпоративні облігації та скористатися функцією «Кейси». У розділі «Кредити» доступні «Посилка в кредит» та «Розстрочка». Оновлення також торкнулися розділу «Платежі».

Крім того, створено покращений пошук у базі контрагентів. Відтепер знайти контрагента за реквізитами стало простіше: можна шукати за назвою, ОКПО/ІПН або номером IBAN, що значно полегшує проведення платежів.

Серед інших переваг застосунку NovaPay залишаються:

50% вигоди від вартості послуг доставки та комісії з післяплати;

вигідні тарифи на перекази з картки NovaPay на картки українських банків без комісій (за реквізитами — без обмежень, за номером картки — до 50 тис. грн);

зняття готівки без комісії у відділенні Нової пошти за штрихкодом у додатку та в будь-якому банкоматі в Україні до 50 000 грн;

вигідні умови кредитних продуктів – розстрочки та посилки в кредит.

Нагадаємо, NovaPay почала випускати бізнес-картки для ФОПів. Тепер підприємці можуть замовити пластикову бізнес-картку через застосунок NovaPay і отримати її у відділенні Нової пошти.

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