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Облігаціям NovaPay підтвердили високий кредитний рейтинг

06.01.2025 13:00
Ольга Деркач
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Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» оновило кредитний рейтинг корпоративним облігаціям NovaPay на рівні uaAA

Облігаціям NovaPay підтвердили високий кредитний рейтинг

Облігаціям NovaPay підтвердили високий кредитний рейтинг Фото: NovaPay

Це свідчить про дуже високу кредитоспроможність компанії і її цінних паперів у порівнянні з іншими фінансовими інструментами в Україні, йдеться в пресрелізі компанії.

Такий рейтинг отримали облігації серій — A, B, C, D, E та F. Цінні папери доступні до купівлі онлайн у застосунку компанії на строк від 1 до 12 місяців, з дохідністю до 18% залежно від строку інвестування.

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«Ми прагнемо, щоб наші клієнти були впевнені у нашій фінансовій стійкості, підтвердженій профільною рейтинговою агенцією. За час продажу наших корпоративних облігацій їх придбали понад 3 000 тисячі українців, інвестувавши в нашу компанію понад 740 млн гривень. Кошти, які ми залучаємо від продажу облігацій, спрямовуємо на розвиток кредитних продуктів NovaPay, що вже ефективно працюють», — коментує Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay.

У 2023 році NovaPay зареєстрував три публічні випуски відсоткових облігацій серій A, B, і C по 100 млн грн кожен. Торік компанія випустила ще три випуски таких цінних паперів — серій D, Е та F. Попередній кредитний рейтинг емітента NovaPay, присвоєний за результатами другого  кварталу, — також uaAA.

Нагадаємо, що NovaPay додав нові сервіси для ФОПів у застосунок. Відтепер у застосунку NovaPay фізичні особи-підприємці (ФОП) можуть створювати шаблони та вивантажувати реєстри післяплат, йдеться у пресрелізі компанії. Зазначається, що шаблони для платежів значно спрощують регулярні фінансові операції, дані для яких підприємці раніше вводили вручну. Це перекази на IBAN, бюджетні платежі, перекази коштів із рахунку ФОП на власну картку фізичної особи.

Раніше ми писали, що NovaPay планує отримати спрощену банківську ліцензію. Наразі NovaPay має розширену ліцензію фінансових компаній, яка дозволяє відкривати рахунки, видавати картки. Водночас через відсутність банківської ліцензії клієнтам не доступні такі звичні послуги, як розрахунок за кордоном та депозити.

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Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовиниNOVAHSBCMozido
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